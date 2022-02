El gobierno estudia el traspaso del poder concedente de la electricidad a Bariloche

El traspaso del poder concedente de la electricidad de la provincial al municipio de Bariloche está en “estudio”, según admitió la gobernadora Arabela Carreras quien dijo que se debe evaluar “qué es lo más conveniente”.

La concesión de la electricidad en manos de la Cooperativa de Electricidad Bariloche (CEB) tiene un contrato vigente hasta 2027 otorgado por la provincia mediante una ley que se aprobó en 2008. En cinco años vence el contrato actual y por eso desde la conducción de la entidad creen oportuno definir y resolver el mandato de la Carta Orgánica Municipal que establece que la Municipalidad debe tener el poder concedente de este servicio.

El presidente de la CEB, Carlos Aristegui, dijo que la definición es política y hoy la gobernadora Arabela Carreras respondió a RÍO NEGRO: “Se está estudiando el tema, hay que ver qué es lo más conveniente”.

La mandataria señaló que el tema está bajo análisis en la Fiscalía de Estado provincial y mantiene “conversaciones” con el municipio y con la CEB. “Estamos en una situación muy frágil en cuanto al sistema, con tarifas que no han tenido el crecimiento en relación con los gastos, entonces hay que ver cuál es la mejor manera para sostener el servicio al menor costo posible. Esa ecuación es la que se está estudiando en este momento”, afirmó.

“No me imagino tener antagonismos en esto porque no hay ningún interés en relación al poder concedente, esto tiene que ver con acompañar el servicio para tener beneficios para los usuarios”, indicó y puso como ejemplo la política de subsidios a familias en situación de vulnerabilidad que tiene la provincia con los usuarios de la electricidad: “Tenemos que buscar ese esquema homogéneo para no desequilibrar el sistema que tenemos en la provincia”, indicó.

El traspaso del poder concedente de la electricidad fue incluido en la Carta Orgánica Municipal que se reformó en 2007 y en la que la gobernadora participó como presidenta de la Convención. Desde entonces existieron expresiones de diversos sectores políticos y varios proyectos en el Concejo Deliberante para agilizar esta transferencia, pero nunca se concretó.