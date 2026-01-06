Bariloche vive consumos históricos y en el sur y este de la ciudad se las ingenian para conseguir agua

Desde el último jueves, el primer día del 2026, la situación se reitera en sectores de los barrios Unión, Nahuel Hue, El Frutillar, Quimey Rucá, 645 Viviendas, Reina Mora, Mutisias, Villa Lago Gutiérrez, al sur de Bariloche y también del este: los vecinos dejan abiertas las canillas, incluso por las noches a la espera de algún ruido de agua. Hasta ahora, sin suerte.

La falta de agua en varios sectores de Bariloche se complejiza con temperaturas que rondan los 30 grados y en un contexto de extrema sequía.

Días atrás, Aguas Rionegrinas informó que «Bariloche atraviesa consumos históricos de agua potable que superan toda previsión. Actualmente Aguas Rionegrinas pasó de producir 66 millones de litros diarios a más de 80 millones solo en diciembre«.

«Aun con este esfuerzo extraordinario -manifestaron desde la empresa-, existen barrios grandes donde el recurso solo llega algunas horas al día y de manera limitada, lo que refleja la fuerte presión sobre el sistema».

Este diario consultó a Pablo Haedo, delegado de Aguas Rionegrinas (ARSA) en Bariloche sobre los inconvenientes y aseguró que «se está mejorando»: «Sucede que son muchos los barrios afectados que se abastecen, en algunos casos, de la planta del río Ñireco. Debido a las pocas nevadas y a la sequía, baja con muy poco caudal. Eso afecta directamente porque no podemos poner los bombeos a la máxima capacidad. A su vez, golpea directamente a las cisternas que abastecen esos barrios», detalló».

Aseguró que desde la empresa, «estamos generando alguna una perforación nueva en una toma en la planta de manantial que estamos por poner en funcionamiento. Tenemos dos camiones cisternas trabajando en la ciudad y se evalúa la posibilidad de hacer otro pozo más, en el corto plazo, en la zona del manantial».

Haedo advirtió que «todo el servicio está abocado, desde las 7 de la mañana hasta 23 horas, en la repartición de agua con los camiones cisternas. Pero lo cierto es que las fuertes temperaturas, la temporada y el derroche también colaboran con esta situación. Es un problema del consumo porque las instalaciones no nos dan abasto».

Las estrategias que buscan los barilochenses

Desde que comenzó el año, Jessica, del barrio 29 de Septiembre, al sur de Bariloche, espera que baje el sol para caminar algunas cuadras hasta un arroyo para poder higienizarse.

«Me levanto a las seis para ir a trabajar y tengo que salir a trabajar sin poder bañarme. No te podés ni lavar los dientes. Hoy usé solo pasta, sin enjuagarme, porque no tengo tanque. La ropa es un caos. Es agotador. Y más cuando se tiene nenes«, lamentó Jessica, de 41 años, al tiempo que comentó que tiene varios vecinos que son adultos mayores y una vecina que acaba de tener un bebé.

«Nos dicen que se han roto los caños, que ya lo van a arreglar. Pero los días pasan y no hay novedades», añadió.

Para beber, esta mujer contó que compra agua mineral; para el aseo hace uso del arroyo: «Está bastante seco, pero es mejor ante la nada. Me traigo algo de agua a casa y la hiervo para hacerla potable. Trato de cocinar cosas fritas y a la hora de ir al baño es un tema, pero no queda otra».

Laura vive con sus cuatro hijos en una vivienda del barrio Unión y recalcó que la falta de agua en el verano la padecen desde los últimos cinco años. «En un principio, eran uno o dos días, pero ahora se extiende mucho en el tiempo. Dejamos las canillas abiertas para ver si vuelve y solo el viernes a la madrugada, logramos sacar un hilo de agua hasta que se cortó y no volvió más», se quejó la mujer que aseguró que «se la pasan comiendo fiambre para evitar cocinar y ensuciar utensillos«.

«Con plata, se pide comida, pero no la hay. Uno de mis hijos acaba de conseguir trabajo como mozo y su uniforme es blanco. Vamos a unas cuadras a la casa de un vecino que tiene algo de agua, juntamos en un balde y ahí lavamos. Es la prioridad porque uno no se puede dar el lujo de perder el trabajo«, se sinceró Laura.

Foto: archivo

También en casa de este vecino, aprovechan para juntar agua en un fuentón para higienizarse. «Esa agua la guardamos para el baño. La reutilizamos. Y compramos agua mineral pero trato de tomar lo menos posible. El agua es algo esencial y básico y, lo llamativo es que estamos rodeados de ríos y lagos«, dijo.

La situación también afecta algunos barrios del este de Bariloche. «Esto era previsible porque cada vez construyen más y más casas. Este sector no para de crecer. Por lo general, en el día no hay agua y a la noche se carga el tanque. Pero estos días ni eso pasa: el jueves pasado ya no había nada de nada», subrayó Celeste, del barrio San Francisco IV, que tiene dos mellizas de 10 años y una, de 7.

«Tenemos algo de agua en la pileta pelopincho que llega a la altura de las rodillas y ahí meto a las nenas. Tiene una turbina que limpia el agua, pero no es higiénico porque el agua está estancada. De ahí, también juntamos agua para el inodoro«, relató Celeste.

Como ya están habituados a la falta de agua los días de calor, advirtió que fue juntando agua en botellas que conserva en la heladera. «Voy usando de ahí. Pero estos días de tanto calor, es muy duro. Y se complica si no tenés movilidad como para ir hasta el lago. Enviaron un comunicado desde la junta vecinal para que cuidemos el agua, pero ni siquiera tenemos«, fustigó.