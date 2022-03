En la escuela Nº 63 de Cutral Co volvieron a clases presenciales

Cutral Co, escuela N° 63 en el barrio Belgrano (Foto: Andrea Vazquez)

En la escuela primaria Nº 63 del barrio Belgrano -ex450 Viviendas- de Cutral Co este lunes volvieron a clases presenciales después de casi dos años (incluida la pandemia) porque se reparó el sistema de gas. Se espera que para la semana próxima ya esté en funcionamiento también el comedor.

«Fue relindo porque vinieron no solo los alumnos que ya estaban hasta aquellos que de otras escuelas se cambiaron y vienen para acá», explicó la directora Rayén Martinengo. Después de tanto tiempo se logró terminar con la conexión de la red de gas natural, que fue el problema más fuerte que tenía el edificio escolar del barrio Belgrano.

La matrícula escolar de esta escuela ronda los 160 alumnos de nivel primario y se espera que ese mismo número asista al comedor. «Para la semana que viene tenemos todo preparado para sumar el comedor», acotó la directora. Aunque hay algunas obras que quedaron pendientes, lo más grave y complicado fue la red de gas natural que ahora está en condiciones y aprobada por Camuzzi Gas del Sur.

Entre la nómina de tareas que faltan figura la elevación del paredón, el patio externo y la pintura del edificio aunque no es algo que les impida dictar clases presenciales. El prolongado tiempo que no hubo actividad presencial obedeció, en primer término, a la pandemia de coronavirus, donde las clases eran virtuales. Sin embargo, cuando empezó al proceso de presencialidad cuidada y por «burbujas» en esta escuela eso no ocurrió por las condiciones del servicio de gas.

«El tema de gas fue un año entero y se aprovechó también porque había otras cosas pendientes que se hicieron, como la reparación del techo. Al igual que el comedor que quedó en condiciones porque fue totalmente acondicionado y pintado», aclaró.

Para el comedor también se envió a construir un mueble que permitirá el guardado de todos los utensilios (el anterior se había arruinado con las filtraciones del techo). Martinengo se mostró satisfecha porque para el caso del comedor hubo incremento en las partidas de refrigerio y gastos generales.

Desde el gobierno provincial, se informó que las tareas en las instalaciones de gas tuvieron el seguimiento a través de la Coordinación de Mantenimiento Escolar del Ministerio de Gobierno y Educación. Para ejecutar los trabajos se presupuestaron 1,3 millones de pesos y una vez que se concretaron las pruebas de hermeticidad, la empresa Camuzzi Gas del Sur dio la aprobación.

En concreto, fue reemplazada la cañería completa del comedor y la cocina, se reacondicionaron las conexiones y se colocaron artefactos nuevos. El viernes cuando se realizó la conexión al medidor, el edificio quedó incorporado a la red.

En relación con este establecimiento el ministro de Gobierno y Educación Osvaldo Llancafilo dijo que «la escuela 63 se suma a la gran mayoría de edificios en toda la provincia – más de 90%- donde ya se están desarrollando las actividades con normalidad». Finalmente, aclaró que se continúa trabajando en lo que falta para volver a la presencialidad plena junto al Consejo Provincial de Educación.