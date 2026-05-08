El trail vuelve a Zapala con una multitudinaria edición del Portal del Pehuén

Uno de los eventos deportivos más esperados del calendario regional se pondrá en marcha este domingo 10 de mayo con una nueva edición del “Desafío Portal del Pehuén”, la tradicional competencia de trail running que reunirá a casi 500 corredores de distintos puntos de la región y contará con la presencia de atletas de elite.

La prueba es organizada de manera conjunta por la Municipalidad de Zapala y la atleta de selección nacional Roxana Flores, y tendrá tres distancias competitivas: 5, 10 y 21 kilómetros.

Al cierre de las inscripciones, la organización confirmó más de 485 participantes, consolidando una vez más al Portal del Pehuén como una de las carreras de trail más convocantes de la región centro de Neuquén.

Todo listo para la novena edición de la exigente prueba. (Foto: Gentileza)

La actividad comenzará el sábado 9 de mayo con la entrega de kits y acreditaciones para atletas locales y regionales. El trámite se realizará en el Palacio Municipal, entre las 15 y las 18 horas.

En tanto, el domingo 10 de mayo los corredores que lleguen desde otras localidades podrán retirar sus kits en el gimnasio Fortabat, entre las 7:30 y las 8:30. La largada oficial de las tres distancias será a las 9 de la mañana, desde el mismo gimnasio.

Una prueba con circuitos técnicos y exigentes

Los recorridos volverán a atravesar sectores emblemáticos del Portal del Pehuén, las chacras, mesetas y la zona del Michacheo, terrenos ya conocidos por quienes participan habitualmente de esta competencia.

El circuito principal de 21 kilómetros tendrá un desnivel positivo acumulado cercano a los 800 metros, con un trazado veloz pero técnicamente exigente, que combinará subidas pronunciadas, sectores de trepada y descensos complejos.

La carrera pasa por paisajes icónicos de Zapala. (Foto: Gentileza)

Por su parte, el recorrido de 10 kilómetros presentará un desnivel positivo aproximado de 400 metros acumulados y compartirá varios tramos técnicos del circuito largo.

La distancia de 5 kilómetros estará orientada a quienes buscan iniciarse en el trail, con un circuito rápido y accesible, pensado también para quienes quieran disfrutar de una experiencia recreativa.

Premios y atletas destacados

La organización confirmó importantes premios económicos para las clasificaciones generales de 10 y 21 kilómetros, tanto en damas como en caballeros.

En los 21K, la premiación irá del primero al quinto puesto:

1°: 400 mil pesos

400 mil pesos 2°: 300 mil pesos

300 mil pesos 3°: 250 mil pesos

250 mil pesos 4°: 200 mil pesos

200 mil pesos 5°: 100 mil pesos

En los 10K, los premios serán:

1°: 200 mil pesos

200 mil pesos 2°: 150 mil pesos

150 mil pesos 3°: 100 mil pesos

Además, habrá premios sorpresa para los ganadores de cada categoría.

Entre los atletas destacados que ya confirmaron presencia aparecen nombres importantes del trail y el atletismo regional como Javier Carriqueo, Hugo Rodríguez, Javier Mariqueo, Ramiro Alias, Denis Coppa, Verónica Galván, Silvia Colipi, Vanesa Dinamarca y Paola Alarcón, entre otros.