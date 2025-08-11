Fotomultas en los semáforos: en julio hubo menos infracciones en Neuquén

El mes de julio logró reducir la cantidad de infracciones en las esquinas con fotomultas de Neuquén a unas 2.8 por cámara, como resultado de unas 560 multas diarias en la zona del microcentro y las troncales de la ciudad. Hasta el mes pasado, la cifra no bajaba de las 620 multas por día, según los datos de la secretaría de Modernización de Neuquén capital.

«Un dato llamativo fue que se redujo en julio la cantidad de infracciones cometidas por vehículos locales. Antes, la relación siempre fue que uno de cada cuatro infractores era de un auto radicado en otra localidad, ahora la relación estadística es de uno cada tres», dijo el coordinador de Modernización de Neuquén, Cristian Hirsch.

La reducción de más de 1800 infracciones de julio respecto de junio 2025 se produjo con el mismo nivel e ingresos diarios a la ciudad, ya que se mantiene un flujo de 95.700 vehículos registrados por día en los portales de ingreso de la ciudad.

Según Hirsch, la explicación podría estar en el factor de las vacaciones de invierno en la ciudad o en una mayor concientización de los conductores.

Los ingresos por fotomultas para julio sumaron unos 270 millones de pesos, en su mayoría por el concepto de «pronto pago» de las infracciones por estacionar sobre el cruce peatonal (60%), el giro a la izquierda en las avenidas (25%) o cruce en rojo de semáforos (14%).

A un año de la implementación de las fotomultas, las infracciones se redujeron de 9 o 10 por cruce con semáforos en junio y julio de 2024, a menos de tres faltas por semáforo en el día en 2025.

Llegan las fotomultas por doble fila y la infracción por estacionar en lugares prohibidos

Hasta ahora las cámaras en las 200 cruces con semáforos que hay en la ciudad, toman la infracción por los giros a la izquierda en las avenidas, o la detención arriba del paso peatonal (cebras) o el cruce en rojo del semáforo.

A partir de la instalación de un centenar más de aparatos, se sumarán la infracción por la permanencia en doble fila, el estacionamiento en rampas y en estacionamientos o reservas para personas con discapacidad.

Las multas por la obstrucción de rampas o el estacionamiento en espacios exclusivos para carga y descarga o para personas con discapacidad motora se realizan mediante el sistema tradicional de inspección en la calle o con las fotomultas de los colaboradores.

Con la colocación de nuevas cámaras y el direccionamiento en nuevos ángulos que permitan lograr la identificación de la patente de lauto en doble fila, las fotomultas comenzarán a surgir de las infracciones por vía digital.

Hasta hoy no comenzó el montaje de los nuevos aparatos. Se anunció un centenar más, pero están definiendo los nuevos espacios para el cruce, la electricidad en el lugar de la instalación de los aparatos y finalmente la colocación de nuevos postes si no se cuenta con la infraestructura adecuada.