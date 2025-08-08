El código de Faltas de Neuquén está en discusión en el Deliberante

La comisión especial que actualiza el código de Faltas se volverá a reunir el 22 (foto Matías Subat)

El Concejo Deliberante de Neuquén completó la tercera jornada de consultas a funcionarias y funcionarios del Ejecutivo en busca de la modernización del código de Faltas de la ciudad capital. Las reuniones se llevan a cabo en conjunto con el personal de los tribunales de Faltas, concejalas, representantes del Ejecutivo y de la secretaría Legislativa.

El trabajo comenzó el último trimestre de 2024, al término de los concursos para la renovación de las secretarías y del juzgado de Faltas 2 de Neuquén capital, ya que en los diálogos con las postulantes se planteó que había condiciones nuevas para agregar al código contravencional.

Con otros incidentes ocurridos en la ciudad con la implementación de las fotomultas y de nuevos ordenamientos urbanos, se planteó que había muchas ordenanzas «parches» que buscaban subsanar situaciones no contempladas, como por ejemplo, los procedimientos para acelerar las multas ambientales y lograr la remediación ante el arrojo indiscriminado de basura y otros elementos contaminantes en la barda, en los canales o ríos que bordean Neuquén capital.

Este año, la Defensoría del Pueblo adelantó que presentaría un anteproyecto ante la compleja situación que se creó en pleno centro de la ciudad, donde un edificio sin terminar está habitado por una gran cantidad de familias en una obra de infraestructura precaria, sin que la ciudad tenga un efectivo poder de policía al respecto.

La situación se destapó por un incendio en el pilar de luz y porque parte de las cloacas se tiran en la vía pública, en Luis Beltrán y San Luis. Allí la jueza de Faltas 2, Romina Doglioli, impuso una multa millonaria al dueño del predio.

Se blanqueó, por ejemplo, que hay muchos edificios nuevos que funcionan con el medidor de obra porque el que habilita el ingreso de las familias es el desarrollador.

Las reuniones de la comisión especial para adecuar el código a las exigencias 2025 comenzó con el área de Medio Ambiente de la comuna, Limpieza Urbana y con la subsecretaría de Obras Particulares.

Se observó allí la necesidad de incorporar sanciones y determinar mecanismos efectivos para obligar a la remediación o cumplimiento de las exigencias de las prestaciones de servicios a los desarrolladores.

Ayer fue el turno de los planteos para el uso de espacios públicos, con Espacios Verdes, Comercio, Movilidad y Bromatología, luego seguirán consultas a las áreas de Tránsito, Transporte y Modernización entre otras.

Funcionarias municipales, concejalas e integrantes de los juzgados de Faltas integran la comisión especial para modificar el código contravencional en Neuquén (foto Matías Subat)

El Colegio de abogados, a través de sus institutos, también formarán parte del abordaje de la comisión especial. «Ya nos acercaron un diagnóstico preliminar de aspectos a reformular, están invitados a exponerlo» los primeros días de septiembre, dijo Victoria Fernández, presidenta de la comisión de Legislación.

«Se habló previamente con cada una de las áreas que traen herramientas para sumar a las tareas de fiscalización y ver las competencias. El objetivo es simplificar los procedimientos para infraccionar y fiscalizar, ingresar temáticas no contempladas y reformular o tipificar conductas a sancionar», agregó Fernández.

Ayer integraron la comisión especial que presidió Fernández (MPN) la jueza de Faltas de la ciudad, Romina Doglioli, y las secretarías de Faltas Soledad González Landa y Manuel Gonzáles.

Estuvo la representante del Ejecutivo María Luciana Jonás Aguilar y Patricia Vera de la subsecretaría de Espacios Verdes, el abogado del área de Comercio, Juan Martín Peschel y las concejalas Karina Rojo (Pluralistas), Laura Pérez (Comunidad), Romina Miranda (Confluencia Neuquina) y los ediles Santiago Galíndez (MPN) y Sergio Marino (Juntos por la Vida). Mariana Rascovich, Federico Closs y Juan Cruz de las Casas, integran la comisión por la secretaría Legislativa del Deliberante.