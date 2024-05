Fotomultas en Neuquén, desde la próxima semana: será un período de prueba, mirá dónde están las cámaras

El sistema de cámaras en semáforos para aplicar fotomultas a los conductores de Neuquén capital que realicen infracciones. Estarán en todo el microcentro y en las calles troncales de la capital. Según informó el subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana, Francisco Baggio, a Diario RÍO NEGRO, comenzarían a regir a partir de la semana que viene, pero en un periodo de prueba. Explicó acerca de esta primera etapa y puntualizó que no habrá contravenciones.

Las fotos se convertirán en la prueba del cruce en rojo o de la doble fila, del giro a la izquierda o del giro en “U” en las bocacalles. La foto será la prueba de la infracción cuando el contribuyente se presente en el Tribunal de Faltas.

«Si vos no cruzas un semáforo en rojo, no estacionas en doble fila, no utilizas el celular mientras manejas y llevas tu cinturón correctamente colocado, no tenes ninguna multa», remarcó en una oportunidad la jefa de Gabinete, María Pasqualini.

Este martes, el subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana, Francisco Baggio, informó a Diario RÍO NEGRO que todavía están «en la tapa de instalación». «Vamos a ver si la primera semana de junio comenzamos con las cámaras que tengamos, la etapa preventiva«, dijo.

Explicó que se tratará de algunos días en los que se probará «el circuito, las notificaciones, cómo es toda la mecánica de la multa y notificación, pero sin que genere la contravención». Luego, se ajustarán detalles para definir la fecha de inicio de la etapa contravencional.