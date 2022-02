Gaido buscará la reelección como intendente de la ciudad de Neuquén

El intendente de la ciudad de Neuquén, Mariano Gaido, despejó versiones en danza respecto a una posible candidatura a gobernador en 2023 y confirmó a RÍO NEGRO que le planteará a la lista azul ir por la reelección en la capital en el próximo encuentro que se realizará en El Chocón.

Se trata de la convocatoria prevista para el próximo 23 de febrero con vistas a la renovación de autoridades internas que habrá este año (la Convención y Junta de Gobierno del MPN). Luego se definirán las candidaturas para los comicios del año próximo.

Si bien el gobernador aseguró que “las puertas están abiertas” para todos, no se conoce de la participación del sector de Rolando Figueroa, que por estos días recorre el interior y se pegó el faltazo a la apertura de sesiones del intendente.

En la apertura de sesiones de la capital, Gaido destacó la presencia de la “conducción azul” del MPN, con la asistencia del ex gobernador Jorge Sapag en primera línea, junto con el vicegobernador Marcos Koopmann e invitados del poder judicial, del congreso nacional, de la legislatura neuquina, organismos de control comunal y el gabinete municipal.

“Vamos todos el 23 de febrero, todos el 23 de febrero”, dijo en forma de cantito y a viva voz el gobernador Omar Gutiérrez cuando se retiraba del recinto legislativo. Antes, en la conferencia de prensa en la que elogió con insistencia la administración municipal y la reactivación económica de la capital a raíz de la gestión del jefe comunal, hubo un mensaje en el que destacó la presencia de “la dirigencia del sector azul, aunados y presentes, con la invitación a todos los que amplían este espacio”, dijo.

Consultado si había invitado a Figueroa al cónclave del 23, Gutiérrez respondió que “el 23 de febrero las puertas están abiertas desde el sector azul, tendrías que preguntarle a él si viene, el sector azul está trabajando como siempre con los brazos abiertos y tendidos”.

Gaido, más directo, sostuvo: “quienes tenemos el corazón en la lista azul, no necesitamos invitación: cuando se toma conocimiento de una reunión y formás parte del equipo, estás presente en la reunión de trabajo, planificación, acompañando al presidente del partido, al ex gobernador Jorge Sapag…

-¿Será candidato nuevamente a Gobernador?, se habla de él y del vicegobernador Marcos Koopman por la línea para la conducción de la provincia. Se le preguntó

“Son dos grandes dirigentes, tengo admiración por Jorge Sapag por su gestión de mano de la paz social y el federalismo, la construcción de una oportunidad el proyecto de país a partir de su decisión de defender el proyecto de gas y petróleo como Vaca Muerta. Y en el caso de Koopmann es un dirigente joven con capacidad y un vice con toda las características para ocupar el cargo”, respondió.

-¿Disputará un espacio por la gobernación en este escenario?

“No. Mi futuro está en la ciudad, si me dan la posibilidad (en la lista azul) voy a intentar la reelección y seguir transformando la ciudad de Neuquén”, definió Gaido. El jefe comunal aclaró: “en este momento pertenezco al espacio de Neuquén Puede Más con otras fuerzas políticas, pero respondiendo a tu pregunta en el caso de mi partido, el MPN, soy parte de la lista azul, voy a acompañar esta reunión en lo personal porque nosotros no necesitamos invitación a un espacio en el que nos sentimos parte, y si me dan la oportunidad, voy a buscar la reelección, la gobernación no”, reiteró.

Domínguez, que se anotó como parte del larretismo en Neuquén, también se apuntó entre los asistentes al Chocón. “El 23 de febrero estamos todos invitados, es una reunión a la que nos convoca el sector azul a todos los militantes, no importa el color”, sostuvo.