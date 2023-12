Gaido no vetará la ordenanza que incluyó el cobro de otros servicios en la boleta de Calf

El intendente Mariano Gaido no vetará la ordenanza de Calf como boca de cobro para otros servicios (foto Florencia Salto)

El municipio dio a conocer su postura contraria al veto de la ordenanza sancionada el jueves por el Deliberante, donde se autorizó a Calf a ser agente de percepción de la boleta de EPAS, a cobrar la cuota de la deuda que se acordó con Cammesa y la tasa que se creó por el traslado futuro del Complejo Ambiental Neuquén al nuevo ejido o «ecotasa».

El expediente no llegó aún desde el Concejo Deliberante al Ejecutivo, sin embargo, la secretaria de Ciudadanía, Luciana De Giovanetti, dijo que en cuanto se recepcione el expediente, si hay una petición de veto se anexará al mismo con destino al departamento de legales.

«Gaido no vetó ni va a vetar ninguna ordenanza, cuando iniciamos la gestión, nos encontramos con un montón de ordenanzas que no fueron publicadas por distintos temas: los publicamos y comenzamos a ejecutarlas. Ese es el camino desde el inicio de la gestión y vamos a continuar: el respeto por el legislativo y las distintas fuerzas políticas que lo integran, no ejercerá el derecho al veto», aseguró De Giovanetti.

El intendente Mariano Gaido y dos de sus funcionarias de mayor confianza -que asumirán nuevos roles en el próximo gabinete- Luciana De Giovanetti y María Pasqualini, se encontraban en Buenos Aires por la continuidad de las gestiones de la comuna ante el cambio gobierno nacional, según se explicó.

Mientras el intendente prefirió el silencio a su arribo a la ciudad, Pasqualini fue la encargada de reafirmar la postura del municipio ante el pedido de veto. «Desde e inicio de la gestión, el intendente Mariano Gaido no hizo uso del derecho de vetar las ordenanzas, siempre lo dijo públicamente y lo sigue ratificando», sostuvo De Giovanetti.

La funcionaria habló de la división de poderes, de la conformación del Deliberante por distintas fuerzas políticas y sobre el descontento que se multiplicó en presentaciones, evaluó que «estamos en una situación nacional y provincial compleja, donde el municipio no es ajeno, las vecinas y vecinos defienden el poco valor de sus ingresos. Son respetables todas las posturas. Vamos a respetar todo lo que tengan que hacer o decir, quien tendrá que dirimir no seremos nosotros, sino el poder judicial», postuló.

Consultada sobre una eventual reunión con la cooperativa Calf por el revuelo que causó la firma del convenio, De Giovanetti sostuvo que «el trabajo nuestro, articulado con la secretaría de Energía y con Calf fue la firma de ese acuerdo, previo a ponerlo en consideración del Concejo Deliberante. Por el momento tenemos una ordenanza que fue sancionada y que aún no llegó el expediente al Ejecutivo Municipal», dijo.