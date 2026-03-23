Mariano Gaido en Japón: se reunió con el alcalde de Hiroshima y visitó el Memorial de la Paz

El intendente de Neuquén, Mariano Gaido, mantuvo este lunes una reunión oficial con el alcalde de Hiroshima, Kazumi Matsui, en el marco de su gira por Japón. El encuentro tuvo como eje la cooperación internacional y el intercambio de políticas de resiliencia urbana.

Durante la jornada, Gaido recorrió el Museo Memorial de la Paz, espacio que documenta las consecuencias del bombardeo atómico de 1945. La visita institucional se fundamenta en que Neuquén forma parte de la Conferencia de Alcaldes por la Paz desde hace 15 años, una organización que nuclea a más de 8.500 ciudades de todo el mundo.

Vínculos institucionales y agenda global

En la oficina municipal de Hiroshima, ambos mandatarios realizaron un intercambio de presentes protocolares. Los funcionarios japoneses destacaron la importancia de que los gobiernos locales asuman liderazgos en iniciativas educativas y fortalezcan los lazos entre comunidades de diferentes continentes.

Neuquén ratificó su compromiso con esta red internacional que trabaja en la resolución pacífica de conflictos y la eliminación de armas nucleares. La actividad en Hiroshima vincula a la capital provincial con una ciudad referente en reconstrucción y modernidad tras la devastación bélica.

La agenda de Gaido en el país asiático continuará con el objetivo de reforzar el rol de Neuquén en la agenda de cooperación internacional y el estudio de modelos de gestión aplicables a la ciudad.