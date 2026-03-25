Después de 30 años, el sector Polvorines en Neuquén tendrá servicio de cloacas y asfalto
La obra busca resolver un problema histórico que padecen 400 vecinas y vecinos del lugar desde hace más de treinta años.
El plan Orgullo Neuquino de la municipalidad de Neuquén continúa avanzando en el sur de la ciudad con la instalación de cloacas y asfalto en el sector Polvorines del barrio Altos del Limay.
Tras más de 30 años de espera, las vecinas y los vecinos finalmente contarán con red cloacal y carpeta asfáltica, obras que buscarán resolver el histórico problema de inundaciones.
María Pasqualini, secretaria de Jefatura de Gabinete, recorrió el avance de los trabajos y detalló que «se planifica ir llegando con las obras que la gente necesita en los diferentes sectores de la ciudad. Estas obras le cambian la calidad de vida a las familias”.
Según explicó la secretaria, la nueva infraestructura beneficiará a unas 400 familias que durante años no contaron con servicios esenciales. “No tenían cloacas, sufrían inundaciones en épocas de lluvia y tampoco contaban con asfalto. Es una espera de más 30 años”, remarcó.
Por su parte Alejandro Nicola, secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, contó que actualmente en Altos del Limay se avanza con la red cloacal: “Una vez finalizado, los vecinos se van a poder conectar. Luego se completará con la carpeta asfáltica”.
El funcionario también precisó que el sector se inunda porque está ubicado en un bajo y describió cómo se diseñó la traza del área. “Lo primero que hicimos fue todo el sistema pluvial, con conductos, alcantarillas y un pozo de bombeo que deriva el agua hacia el arroyo Durán”.
Por último, Nicola estimó que los trabajos continuarán por cinco meses aproximadamente y aseguró que una vez finalizado el barrio contará con todos los servicios básicos.
Pasqualini subrayó que las obras se enmarcan en el plan de 3.400 cuadras de asfalto y mencionó cómo avanza en el resto de la ciudad. “Así como estamos llegando a Altos del Limay, también estamos trabajando en otros barrios que aún no tenían todos los servicios”, sostuvo.
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