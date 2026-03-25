Después de 30 años, el sector Polvorines en Neuquén tendrá servicio de cloacas y asfalto

El plan Orgullo Neuquino de la municipalidad de Neuquén continúa avanzando en el sur de la ciudad con la instalación de cloacas y asfalto en el sector Polvorines del barrio Altos del Limay.

Tras más de 30 años de espera, las vecinas y los vecinos finalmente contarán con red cloacal y carpeta asfáltica, obras que buscarán resolver el histórico problema de inundaciones.

María Pasqualini, secretaria de Jefatura de Gabinete, recorrió el avance de los trabajos y detalló que «se planifica ir llegando con las obras que la gente necesita en los diferentes sectores de la ciudad. Estas obras le cambian la calidad de vida a las familias”.

Según explicó la secretaria, la nueva infraestructura beneficiará a unas 400 familias que durante años no contaron con servicios esenciales. “No tenían cloacas, sufrían inundaciones en épocas de lluvia y tampoco contaban con asfalto. Es una espera de más 30 años”, remarcó.

Por su parte Alejandro Nicola, secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, contó que actualmente en Altos del Limay se avanza con la red cloacal: “Una vez finalizado, los vecinos se van a poder conectar. Luego se completará con la carpeta asfáltica”.

El funcionario también precisó que el sector se inunda porque está ubicado en un bajo y describió cómo se diseñó la traza del área. “Lo primero que hicimos fue todo el sistema pluvial, con conductos, alcantarillas y un pozo de bombeo que deriva el agua hacia el arroyo Durán”.

Por último, Nicola estimó que los trabajos continuarán por cinco meses aproximadamente y aseguró que una vez finalizado el barrio contará con todos los servicios básicos.

Pasqualini subrayó que las obras se enmarcan en el plan de 3.400 cuadras de asfalto y mencionó cómo avanza en el resto de la ciudad. “Así como estamos llegando a Altos del Limay, también estamos trabajando en otros barrios que aún no tenían todos los servicios”, sostuvo.