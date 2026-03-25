Obra en Avenida Mosconi: a un mes de su inicio, los avances de la transformación en Neuquén

El 28 de marzo se iniciará una nueva etapa de trabajo en la obra en Avenida Mosconi de Neuquén. El secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola, comunicó a Diario RÍO NEGRO los desvíos que habrán en la zona, los plazos y las tareas ya realizadas en este primer mes.

El funcionario dijo que actualmente en la zona de los puentes ya se comenzó a «delimitar zonas de trabajo, hacer los cercos, topografias, estudios de suelo de cada base y luego se harán excavaciones».

Avenida Mosconi: desvíos en la zona del puente Neuquén – Cipolletti

Nicola detalló que en toda la zona de intervención la velocidad máxima será de 20 km/h, en un corredor que concentra más de 150.000 vehículos diarios. Nicola indicó a este medio que los trabajos desde el 28 de marzo se concentrarán en la colectora en sentido Neuquén–Cipolletti. El plazo estimado es de 60 días.

Las tareas tendrán una inversión de 35 mil millones de pesos. «Se diseñó la obra para no cortar el flujo vehicular y no habria demoras», indicó el funcionario a este medio. Las tareas incluirán un viaducto con dos carrilles por sentido, que permitirá que la traza de Alderete y Obrero Argentino pasen por debajo, «mejorando la circlación y la seguridad vial»,señaló el Municipio en un comunicado.

En ese período se implementará un esquema de desvíos organizado:

Los vehículos deben desviar por calle Aguado, continuar por Lázaro Martín y retomar el acceso al puente.

Además del desvío por Aguado y Lázaro Martín, se habilitan alternativas por Río Uruguay y Lules para sostener la conectividad hasta calle Leales, mientras que quienes necesiten retomar hacia Cipolletti desde Alderete deberán hacerlo a través de Carmen de Patagones.

Previo a los trabajos en la zona del puente carretero, se pavimentó las calles Lules, Lázaro Martín y Río Uruguay.

Desde la Municipalidad compartieron los desvíos que se implementarán desde el 28 de marzo:

Cómo van las obras en el resto de la Avenida Mosconi

Nicola brindó un panorama sobre la intervención que ya se hizo en 2,4 kilómetross, entre Linares y Gática. Dijo que se trabajó en tres turnos. Destacó que se han reciclado «la totalidad de los materiales que se han retirado de la obra». Explicó que los escombros y los asfaltos del terraplén de «la vieja ruta» que se quitaron se reutilizan, gran parte en la misma obra de la avenida. También mencionó que se quitaron 200 columnas y luminarias. Sumó que los arbustos se llevaron al vivero municipal.

El material de suelo movido se contabilizó en 9 piletas olímpicas.

Nicola amplió que se continúa con varios frentes de obras. Se empezó «los cordones cunetas y se empieza a hacerse los boulevards (el primero entre Olascoaga y Chubut)». También se avanza con la colocación de caños para electrificación y hay partes donde ya iniciaron tareas vinculadas a los pluviales.

Recordaron desde el Municipio que se amplió a dos horas el estacionamiento medido en el cuadrante comprendido entre Alcorta–Perito Moreno, Chile–Montevideo, Leguizamón y Tierra del Fuego, con el objetivo de mejorar la rotación vehicular.