Gennuso aclaró que el aumento del boleto en Bariloche se aplicará en dos o tres semanas

El intendente Gustavo Gennuso aseguró que el aumento del boleto de colectivo a 96 pesos en Bariloche que dispuso ayer por resolución municipal tardará en implementarse entre dos y tres semanas debido a “los pasos administrativos”.

“Nos gustaría que salga todo junto, pero primero sale la resolución administrativa -tenemos un sistema de transparencia que no tienen ninguno de los municipios que nos rodean-. Esa resolución debe ser elevada a Sube que la devuelve con el sí o no -generalmente, es el sí-. Por eso, el aumento tarda entre dos y tres semanas”, dijo el intendente en su programa de radio.

La empresa Mi Bus había solicitado un pasaje para las 8 secciones de 132 pesos. La suba que dispuso Gennuso fue del 55%. De esta forma, el boleto al cerro Catedral pasará a costar 292 pesos y al aeropuerto, 185 pesos.

El intendente justificó que no tener un aumento del boleto era “medio imposible” ya que de otra forma, “el municipio iba a tener problemas financieros y económicos porque lo que no se paga con el boleto, lo pagamos nosotros, por otro lado”.

Esta semana el intendente firmó una nueva resolución por la cual autoriza a la empresa Mi Bus a la carga de 35.000 litros semanales de combustible YPF Infinia durante agosto, es decir 99.116 litros mensuales. Al referirise al aumento del boleto, Gennuso advirtió que el municipio deberá además “subir un poco la compensación” mensual para la empresa ya que, de otra forma, el aumento del pasaje sería mayor.

También se refirió a la audiencia pública que generó un fuerte rechazo a la suba del boleto con cuestionamientos al funcionamiento de la empresa: “Las razones no fueron muy claras y fueron a hacer campaña proselitista, pero no a desmenusar. No se dijo mucho como para sacar conclusiones”, consideró Gennuso.

Aumento del presupuesto

Gennuso mencionó también la reñida votación en el Concejo Municipal que concluyó con la aprobación de un aumento del presupuesto municipal por 4.000 millones de pesos.

Uno de los concejales oficialistas, Gerardo Ávila, salió del recinto durante el debate, y fue necesario el doble voto de la presidenta del Concejo, Natalia Almonacid, para aprobar la iniciativa.

“Estoy contento que haya concejales que entienden perfectamente qué necesita su ciudad y estuvieron a favor de un aumento del presupuesto. Los presupuestos no deben ser mentirosos sino que deben ser realistas y nosotros lo aumentamos sabiendo que tenemos los fondos. No es menor”, señaló.

Djo que “hace no tantos años, el presupuesto se inflaba, pero nunca estaban los fondos. Nosotros hemos sido consecuentes en hacer presupuestos y que el dinero esté. Por eso, resulta que a veces nos quedamos cortos porque somos estrictos”.

Argumentó la necesidad de aumentar el presupuesto debido a otros gastos. “Gracias al orden del municipio lo podemos hacer. Lanzamos un plan de asfalto de muchas cuadras para primavera, verano y otoño que necesita aporte municipal, lanzamos el gimnasio del kilómetro 13 y la mejora del gimnasio 3. Los mismos sueldos van aumentando porque la paritaria va siguiendo la inflación”, señaló.

Gennuso insistió en agradecer a los “cinco” concejales que “estuvieron a la altura para votar a favor del presupuesto y saber lo que la ciudad necesita. Es inentendible lo que votaron en contra, pero no quiero entrar en eso”.