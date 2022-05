Gennuso: “Si los barrios no quieren, no se hará el asfalto”

El intendente Gustavo Gennuso dio por cerrada la polémica desatada por la obra de asfalto por contribución de mejoras en la zona oeste de Bariloche, que generó el rechazo vecinal, al afirmar que si los barrios no quieren pagar la obra, no se realizará.

“No vamos a imponer nada, no lo hicimos para pelearnos con nadie. Si no quieren, no se hará el asfalto”, dijo Gennuso a RÍO NEGRO cuando este diario le consultó por la revisión del plan de asfalto que impulsó semanas atrás, mediante el cual proponía pavimentar el camino viejo al cerro Catedral y la calle Los Tordos, con la exigencia de pago a contribuyentes de 11 barrios de la zona oeste, incluso a quienes viven a 4 kilómetros de distancia de la obra.

Los vecinos cuestionaron la exigencia de este pago en un contexto de crisis económica y el alcance de los llamados “beneficiarios” de la obra, que llega a unas 2.000 familias y que deberían pagar -como mínimo- unos 91.000 pesos de contado y 183.000 pesos los frentistas.

Gennuso objetó que los barrios rechacen el pavimento de los 700 metros de la calle Los Tordos que fue pensado para generar una vía de escape a la avenida Bustillo, con la conexión interna de la calle 6 y Río Minero, que ya están asfaltadas. “Ahora parece que ninguno toma esa calle”, ironizó.

El intendente afirmó que el asfalto con este mecanismo de contribución por mejoras se hará en otros barrios que están de acuerdo con esta modalidad. “Me vinieron a ver tres barrios para hacer asfalto, entonces se lo vamos a hacer a ellos”, dijo, aunque no precisó qué arterias priorizará.

El proyecto inicial incluía el asfalto en dos accesos al barrio Villa Los Coihues, que ya fue descartado por el rechazo vecinal, y calles troncales en los barrios El Cóndor, Aldea del Este y La Colina.

Gennuso afirmó que el camino viejo al cerro Catedral, desde la avenida Bustillo hasta la ruta Carlos Bustos, en un trayecto de 2,400 kilómetros, se concretará de todos modos, con otra fuente de financiamiento porque es una arteria necesaria para descomprimir el tránsito en el oeste.

Al ser consultado si esa obra la realizará finalmente la provincia, que la había incluido en el presupuesto 2019 por tratarse de un tramo de la ruta provincial 79, Gennuso lo descartó y afirmó que la hará el municipio.

El jefe comunal ratificó su defensa al sistema de obra pública por contribución de mejoras, un mecanismo que según remarcó “existe en todas las ciudades” y que en Bariloche ya se utilizó para otras obras como cloacas en barrios del este.

Gennuso en rol de promotor turístico

En diálogo con este diario, Gennuso también destacó sus recientes viajes a ciudades del Valle Medio y Alto Valle a donde asistió en un rol de promotor turístico para presentar el programa de descuentos en Bariloche para turistas rionegrinos.

El intendente se mostró entusiasmado con la recepción que tuvo en Cipolletti, Río Colorado, Regina, Choele Choel y Luis Beltrán, los municipios que visitó recientemente en los que fue recibido por sus pares, todos ellos de la misma fuerza política, de Juntos Somos Río Negro.

La recorrida de Gennuso por ciudades de la provincia también es una señal respecto de su interés político para 2023, con una mirada provincial, aunque se desconoce cuáles son sus aspiraciones reales.