Implementan un programa para reforzar asistencia con leña a familias de Huergo

El municipio de Huergo puso en marcha un programa para asistir a familias que utilizan leña para calefaccionarse, quienes recibirán un refuerzo en la dotación durante los próximos meses. Para acceder al programa se habilitó la inscripción en distintos barrios de la ciudad.

El plan de refuerzo denominado Programa Invernal Abrigar, lo puso en marcha el municipio local hace un año atrás, y para los próximos meses se reeditará con la asistencia con leña a las familias en situación de vulnerabilidad.

El programa comenzará este mes y se extenderá hasta agosto, con el objetivo de asistir a familias cuyos ingresos totales no superen los dos salarios mínimos, vital y móvil, que residan en barrios donde no hay red de gas, o bien no estén conectadas a la misma, que tengan domicilio en Huergo.

Para acceder a la asistencia con leña la inscripción estará habilitada hasta el 23 de mayo, en horario de atención al público, en la oficina de Desarrollo Social. No obstante, se anunció que el viernes 20 personal del municipio se trasladará al centro comunitario del barrio La Costa para anotar a los interesados, y el 23 de mayo se repetirá la inscripción en los barrios Ceferino y Las Bardas.

“Es importante tener en cuenta que aquellas personas que se inscribieron el año pasado deben reempadronarse. Este programa forma parte de las políticas llevadas adelante para la provisión de los servicios básicos a distintas familias de la ciudad y es impulsado desde la Secretaría de Desarrollo Social, en el marco del plan de contención municipal”, indicaron finalmente.