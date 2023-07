Inspectores, custodiados por policías, clausuran seis locales en una galería céntrica de Bariloche

Inspectores municipales de Bariloche, con apoyo de la Policía de Río Negro, clausuraron ayer seis locales comerciales de la galería Jardín, ubicada en la calle Mitre, a tres cuadras del Centro Cívico, por no contar con habilitación y debieron ser custodiados por policías ante las agresiones previas que sufrieron de un propietario.

Las clausuras se dieron porque ninguno de los locales contaba con habilitación comercial y tenían actividad al momento de ser inspeccionados ayer por la tarde, a pesar de que muchos registraban vidrieras tapadas y en algunos casos se desconocía qué tipo de productos ofrecían al público, según puntualizó a diario RÍO NEGRO Sebastián Rodríguez, secretario de Fiscalización Municipal de Bariloche.

Los inspectores realizaron el operativo como parte de controles de rutina que comenzaron en el verano en las galerías comerciales del centro. Esta semana acudieron a la galería Jardín, ubicada en Mitre al 260, con entrada por esa arteria altamente transitada en vacaciones y con acceso también por la calle lateral, Rolando.

Rodríguez señaló que solo se verificó si existía actividad comercial y si contaban con habilitación, en base a un convenio entre la Secretaría de Hacienda municipal y la Dirección de Rentas de Río Negro, ante la detección de altas de actividades comerciales en el organismo provincial y Afip, pero sin su correlato municipal.

Algunos locales de la galería Jardín clausurados tenían tapadas las vidrieras. Foto: Chino Leiva

El funcionario dijo que el lunes, cuando se clausuró por segunda vez un mismo local, el propietario se tornó violento con los inspectores y se pidió la presencia policial. El hombre fue detenido.

“Nos encontramos con locales tapiados de papeles, sin vidriera pero con gente haciendo cola. Así entraron los inspectores y detectaron que había una actividad comercial y no tenían habilitación”, indicó Rodríguez, quien remarcó que en estos seis casos de clausura “ni siquiera habían iniciado el trámite para habilitar”.

En los locales se colocó la faja de clausura y el expediente pasa al Tribunal de Faltas para aplicar la multa, mientras tanto se intimó a los comercios a realizar el trámite de habilitación.

En principio no hubo secuestros de mercaderías porque no se constató a qué rubro pertenecían los comercios y no tenían visibles objetos a la venta.

En algunos locales comerciales de las galerías se realizan transacciones de moneda extranjera, pero no es incumbencia municipal detectar esta situación ya que se trata de un delito federal. Años anteriores fueron fuerzas federales las que realizaron operativos por la compra-venta de dólares de manera ilegal.

Rodríguez aclaró que los relevamientos en las galerías continuarán para corroborar actividades comerciales y habilitación.

Los locales clausurados en el centro de Bariloche tenían actividad comercial y clientes en espera. Foto: Chino Leiva

El municipio de Bariloche tiene un cuerpo único de inspectores, luego de un cambio de normativa, y hoy son un plantel de entre 25 y 30 agentes. Algunos tienen destino fijo en el cerro Catedral donde se realizan inspecciones habituales.

Los inspectores municipales semanas atrás también acompañaron a agentes de Rentas de Río Negro y Defensa del Consumidor que inspeccionaron comercios en la base del cerro Catedral, donde no hubo clausuras; en el cerro Otto, donde se detectaron irregularidades en diversas actividades comerciales, ya que cada servicio debe tener su correspondiente habilitación para operar; en el centro de la ciudad y en supermercados, en estos últimos estrictamente vinculados al cumplimiento del programa de Precios Cuidados.