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La avenida Crouzeilles de Neuquén entra en su etapa final: cuando se inaguararía la obra

La obra ubicada en el oeste de la capital superó el 90% de avance. El proyecto impulsado por la Municipalidad y la Provincia mejorará el acceso a la ciudad y sumará conectividad con la Ruta 67 y Vaca Muerta.

Redacción

Por Redacción

La avenida tendrá doble carril por mano y ayudará a conectar con la Ruta Provincial 67.

La avenida tendrá doble carril por mano y ayudará a conectar con la Ruta Provincial 67.

Con más del 90% de avance, la obra Crouzeilles en Neuquén capital avanza hacia su inauguración en un plazo estimado de 30 días. Se trata de una intervención vial y pluvial que busca mejorar la conectividad urbana y consolidar nuevos accesos a la ciudad.

El intendente Mariano Gaido destacó el desarrollo del proyecto y afirmó: “Es una obra en conjunto que habla del trabajo en equipo, que habla de lo que no sucede en el resto del país y que está sucediendo en Neuquén a nivel provincial y municipal«.

Neuquén acelera la obra Crouzeilles: en 30 días quedará habilitada

El intendente además destacó que la obra se realiza con «fondos propios» y que cuenta con «un canal que está resolviendo no solamente la canalización, sino el escurrimiento cuando llegan las aguas de todo lo que es la cuenca de Plottier y el norte de la ciudad”.

Según informó la municipalidad, la obra contempla una inversión superior a los $15.000 millones y forma parte de un esquema de planificación urbana orientado a mejorar la circulación y la integración territorial.

Actualmente, los trabajos se concentran en el sector de Laprida y El Trébol, donde avanza la pavimentación mientras se ejecuta el sistema pluvial.

El gobernador Rolando Figueroa sostuvo: “Neuquén se ha transformado claramente en la ciudad que más invierte en obra y en la ciudad más importante de la Patagonia. Creemos que es el ejemplo del crecimiento de la mano del no endeudarse, el crecimiento con planificación y el crecimiento que le hace bien a los ciudadanos”.

En tanto el secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola, explicó que: “Crouzeilles se convierte en un nuevo acceso a la ciudad. Esta obra no solo descomprime el tránsito, sino que fortalece la conectividad con la Ruta Provincial 67 y con las localidades vecinas, integrando a Neuquén en una lógica de movilidad más ágil y eficiente”.

El intendente destacó que la infraestructura permitirá generar una alternativa paralela a avenida Necochea. Foto: archivo.

La traza contempla tres kilómetros de avenida y de canal pluvial. Se trata de una vía de doble carril por mano, con 12 metros de ancho, que conectará desde la zona del aeropuerto hasta el sector del hipódromo.


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Con más del 90% de avance, la obra Crouzeilles en Neuquén capital avanza hacia su inauguración en un plazo estimado de 30 días. Se trata de una intervención vial y pluvial que busca mejorar la conectividad urbana y consolidar nuevos accesos a la ciudad.

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