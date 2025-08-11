La avenida Soldi en Neuquén está a pocos días de conectar con la Ruta 7 o avenida Raúl Alfonsín

El cordón cuneta está ejecutado en un 99% en Soldi y la conexión con la ruta 7 o avenida Raúl Alfonsin (foto Matías Subat)

La conexión de la avenida Soldi y la Raúl Alfonsín -ex Ruta 7– está a un mes de la inauguración, se informó desde el municipio de Neuquén capital. Solo restan finalizar las conexiones viales que se están ejecutando con un diagrama de cordones cuneta, concluidos a un 99%.

«Estamos en el tramo final de Yupanqui y Ruta 7, se hizo toda la obra sin cortar el tránsito», destacó Alejandro Nicola, secretario de Infraestructura y Coordinación de la municipalidad de Neuquén.

La obra, que ejecuta Hormiquén por un presupuesto que superó los 3.280 millones de pesos, está a un mes de cortar las cintas, dijo el funcionario. El final de la avenida Soldi significará la salida hacia la ruta desde el Polo Científico y Tecnológico de Neuquén, ubicado en la intersección de Soldi y la avenida Los Paraísos.

«Completamos todo el movimiento de suelo y el cordón cuneta está en un 99%, solo falta en un par de sectores. En esta semana o la siguiente se inicia la pavimentación», anunció Nicola.

Desde la Ruta 7 o avenida Raúl Alfonsín, el avance ya es notorio a simple vista. Unos 26.600 vehículos ingresan a Neuquén todos los días por este sector y las cintas de peligro a pocos metros de la multitrocha dan cuenta de que será una de las principales colectoras que se sumará al tránsito de acceso de la ciudad luego de la que deriva la vinculación de la autovía, a la altura del Cañadón de las Cabras.

La conexión con la colectora que deriva en la Ruta 7 será el punto de inicio del futuro cuarto puente vehicular sobre la avenida Raúl Alfonsín, para conectar con el barrio 14 de octubre (foto Matías Subat)

Según Nicola, esa vinculación o «acometida» se está configurando con cordones cuneta desde la misma Ruta 7. «Ya hicimos toda la obra, falta terminar las conexiones viales hacia la lateral que ingresa a la Ruta 7 y en un mes más, inauguramos», sostuvo.

Agregó que esta conexión se está trabajando con el agregado de que, en este punto, está previsto hacer un nuevo puente a sobre nivel de la Ruta 7, en paralelo al actual. El anuncio de esta nueva obra se hizo cuando se firmó el convenio con la provincia para hacer en conjunto las obras viales en autovía norte y la conexión con Ruta 7, desde la Bajada de Maida hasta el Tercer Puente.

Los planos del cuarto puente sobre la avenida Raúl Alfonsín está en condición pre-proyecto ejecutivo, dijo Nicola. «Todo tiene relación con el diseño del nuevo puente, allí donde se conecta la Soldi con la Ruta 7 estará un puente al lado del otro y los dos, por encima de la multitrocha, vincularán con los barrios 14 de octubre y Copol. Los cuatro barrios allí verán reconfigurados su conectividad», dijo en referencia a Alta Barda y Mercantiles.