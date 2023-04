La CGT Regional Río Negro salió a fijar postura contra Uber que tiene un pie en Bariloche

La CGT Regional Río Negro, que lidera el dirigente del sindicato de los Camioneros, Rubén Belich, salió a fijar postura en torno a la polémica por el arribo, sobre todo a Bariloche, de la aplicación del servicio de transporte Uber y advirtió las falsas expectativas relacionadas con la generación de trabajo genuino para los trabajadores y trabajadoras.

“Ante el debate planteado en nuestra sociedad sobre la llegada de la Aplicación Uber a nuestra provincia desde la Confederación General del Trabajo de Río Negro queremos expresar nuestra posición a respecto”, dice el comunicado que difundieron este jueves el secretario general de la CGT Regional Río Negro, Rubén Belich, y el secretario de prensa Jorge Luis Rodríguez.

“Vemos con asombro que gran parte de la sociedad propicia la llegada de estas aplicaciones con la falsa expectativa de generar trabajo o ingresos para una parte de las y los trabajadores que quieran integrarese a ellas”, señalaron.

Pero plantearon otro escenario en relación al arribo de Uber, que tiene un pie en Bariloche. “Acá la discusión no es Uber sí o Uber no, Rappi sí o Rappi no. La discusión es la flexibilización y precarización laboral o trabajo digno y genuino”, advirtieron Belich y Rodríguez. “Nuestro rechazo no es una defensa corporativa de una actividad en particular, va más allá de eso”, explicaron.

“Desde el movimiento obrero organizado nos preocupa el avance silencioso de estas propuestas que no son más que un intento empresarial de cercenar nuestros derechos y nuestra dignidad como trabajadores y pasar a ser cuentapropistas sin derechos, sin obra social, sin responsabilidad empresarial”, afirmaron.

"El sálvese quién pueda no es la solución"

Recordaron que nuestro país “atraviesa una crisis política y económica que nos angustia a todos”. “Pedimos gestos de unidad y de concordia para salir adelante”, señalaron.

“No nos dejemos engañar con el discurso de tirar bombas. Acá salimos todos juntos sin dinamitar nada ni a nadie”, plantearon los sindicalistas de la CGT Río Negro.

“El sálvese quien pueda no es la solución y las aplicaciones como estas apuntan a eso, a una ficticia independencia laboral, que solo es una fantasía pasajera”, aseguraron.

“Por últimos, les decimos a nuestra sociedad de la cual somos parte fundamental que la pelea no es entre nosotros; la pelea es trabajo digno, trabajo genuino, justicia social y laboral, contra la precarización y flexibilización”, enfatizaron Belich y Rodríguez.

El anuncio del arribo de Uber a Bariloche provocó la movilización de dueños y choferes de taxis que salieron a protestar y rechazar que se autorice el funcionamiento de la aplicación en esta ciudad.