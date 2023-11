La cooperativa de recicladores de Bariloche deja de recibir un subsidio y pasa a percibir una remuneración

Por unanimidad, el Concejo Municipal aprobó el acuerdo entre el gobierno municipal y la Cooperativa Recicladores de Residuos que les permitirá dejar de ser beneficiarios de un subsidio municipal y pasar a constituirse como una empresa proveedora de servicios, con una remuneración acorde al trabajo realizado.

Ante la mirada atenta de la ARB, los concejales aprobaron este convenio por dos años y no por cinco como establecía el proyecto original del Ejecutivo Municipal.

El proyecto generó un extenso debate en la sesión del Concejo Municipal. El concejal del PUL Gerardo Del Río valoró el trabajo que lleva adelante la cooperativa en el basural, pero cuestionó que el intendente Gustavo Gennuso presentó un convenio por cinco años a pocos días de dejar el gobierno.

«Si realmente se toma en valor el trabajo de los recicladores ¿por qué esperaron al último día antes de irse para firmar este acta acuerdo? ¿Se acordaron ahora? Atan la próxima gestión a un convenio por cinco años que quizás podría trabajarse de otra forma. Hay cosas que esta gestión está realizando a las apuradas«, fustigó Del Río.

El convenio que, debía ser ratificado por el Concejo Municipal con ocho votos positivos, tenía el visto bueno de los recicladores ya que el municipio les asegura un pago fijo mensual por un mínimo de 80 toneladas de residuos recuperados, más premios extra por “productividad”.

El concejal Gerardo Ávila resaltó el trabajo de la cooperativa: «Nadie elige ir a buscar basura como destino de su vida. Muchos de ustedes lo han hecho, en principio, por necesidad y nadie se pone en los zapatos de lo que implica estar todo el día metido en la basura. Hay que darles herramientas y el mejor equipamiento para que sea un trabajo digno y seguro».

La concejal del Frente de Todos Julieta Wallace manifestó algunos reparos al convenio, al advirtir que algunos puntos «no eran claros o podían resultar perjudiciales para los mismos recicladores». «No están pidiendo un tratamiento sobre tablas, un tratamiento exprés y surgen dudas que no sé si podremos evacuar hoy. El cobro a cambio del trabajo de la asociación está atado a un método de clasificación, a través de una plataforma. ¿Cómo funciona esta plataforma?», consultó.

Y añadió: «Son preguntas lógicas de un tratamiento en comisión. El ejecutivo nos ha tirado por la cabeza esta proyecto que genera muchas dudas».

Finalmente, Wallace propuso aprobar el convenio por el plazo de dos años, que fue aceptado por el resto de sus colegas. «No es la expectativa de la asociación, pero sería lo posible hoy con un proyecto que entró sobre la hora y que estamos tratandolo sobre tablas», dijo Wallace.

Gladys Pichiñando, la presidenta de la ARB que agrupa a 68 trabajadores, advirtió que aceptarían la propuesta por los dos años aunque con cierto descontento. «No me voy contenta porque no es lo que vinimos a buscar. Es lamentable. Los invito a que vayan a ver el laburo que hacemos para entender por qué necesitamos este convenio», manifestó.