La demanda de estacionamiento en Neuquén puso en la mira los espacios reservados para comercios y bancos

Los concejales analizan los espacios disponibles en Neuquén para recuperar lugares para el estacionamiento medido en Neuquén. Los que están en la mira son las cuadras restringidas que antes tenían sedes bancarias, comercios que avanzaron sobre la calle y reservas de oficinas públicas.

El Deliberante hasta analiza los casos de cesión de espacio para personas con discapacidad, según se pudo conocer en la comisión de Legislación.

Hasta ahora no se modificaron los espacios cedidos, sin embargo, la presidenta de la comisión de Legislación, Victoria Fernández, destacó que de 60 negocios que tenían expansión hasta la calle, 11 se dieron de baja por el mal uso o desuso. Es decir, todo está en análisis.

«Estamos recibiendo informes y queremos hacer una revisión integral de las reservas, apeajes y demás. Revisar, en caso justificado, de algunas reservas de organismos públicos, reservas bancarias que podrían quedar como únicamente para carga y descarga de caudales y los sectores gastronómicos«, dijo.

El lunes hubo comisión de Legislación, pero no se avanzó en un despacho con la redistribución de lugares, reasignaciones o desafectación, según se indicó, porque resta analizar algunas constancias con organizaciones de personas con discapacidad.

Más de 60 confiterías, autorizadas por el municipio, utilizan los espacios de estacionamiento en la calle para ampliar su capacidad de atención al público por la tarde – noche (foto Oscar Livera)

En el microcentro se observan muchos lugares -a razón de 6 ó 7 por cuadra- ocupados por confiterías y pubs (o cervecerías) que se expandieron hacia la calle con vallados y mesas adosadas al pavimento, con estructuras que no se pueden retirar. Están usando la calle con autorización municipal.

Fernández destacó que el impacto no era fuerte en el caso de los gastronómicos y ejemplificó que en 1.440 lugares de estacionamientos, solo 60 estaban restringidos por el uso comercial del pavimento. Agregó que se tuvo en cuenta que el uso de la calle duplicaba la facturación del comercio, lo que derivaba en mayor contratación de personal, de acuerdo a un informe de la subsecretaría de Comercio de la ciudad.

reservas que serán desafectadas 100 en la zona comercial del bajo neuquino

«Hubo 11 a los que se le retiró la expansión», en el radio del estacionamiento medido, aclaró Fernández, para casos en los que se detectó que no cumplía con lo solicitado.

Las desafectaciones de reservas que están prontas a salir son las ubicadas en las zonas del centro, sector comercial denominado «el bajo» neuquino, en calles como Láinez, Mitre o inmediaciones de las vías el Ferrocarril.

Allí se buscará ganar lugares en sectores que tienen restricciones por zona bancaria y las sedes financieras no están más. Pero como existe la prohibición, los vehículos son multados.

Situaciones similares ocurren en parte de la avenida Olascoaga, en calle Perito Moreno, Planas y en Sarmiento, en total, unos 100 lugares de reserva que se podrán usar para el estacionamiento y cobro.