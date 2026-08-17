La feria más grande de Neuquén celebró el Día del Niño con más de 30.000 personas: cómo sigue este lunes

Una marea de familias colmó este domingo las hectáreas del Parque Jaime de Nevares para celebrar el Día de las Infancias. El evento combinado entre Neuquén Emprende y la propuesta gastronómica de Confluencia de Sabores superó todas las previsiones operativas al convocar a más de 30.000 personas, convirtiendo al predio en el epicentro recreativo de la capital.

La respuesta del público fue de tal magnitud que la organización decidió estirar el cierre de la jornada dominical más allá del horario pautado. Para quienes no pudieron asistir o buscan repetir el paseo, el municipio confirmó que la feria mantendrá sus puertas abiertas este lunes, de 12 a 18, con entrada libre y gratuita.

«Pasaron más de 30 mil personas y están disfrutando un montón. Tenemos 150 emprendedores, los carros de comida y mucha actividad pensada exclusivamente para los más chicos», destacó la jefa de Gabinete municipal, María Pasqualini.

Capacitación y debut: el 70% de los puestos se renovó

Más allá del impacto recreativo, la edición marcó el inicio del segundo cuatrimestre del programa municipal de desarrollo económico local. La jornada funcionó como un «bautismo de fuego» comercial para la mayoría de los expositores:

Puestos activos: 150 emprendedores y emprendedoras locales exhibieron sus producciones.

locales exhibieron sus producciones. Renovación de la grilla: el 70% de los participantes ferió por primera vez , tras haber completado las instancias de capacitación dictadas por la comuna entre abril y julio.

el , tras haber completado las instancias de capacitación dictadas por la comuna entre abril y julio. Prueba de mercado: el espacio les permite validar precios, probar la aceptación del público y ajustar empaques de cara a la consolidación de sus marcas.

«Es la primera vez que ponen en tensión su producto. El objetivo de Neuquén Emprende no es solo darles un espacio de venta, sino capacitarlos para que egresen del programa y se transformen en una PyME con fábrica propia», explicó Pasqualini.

Shows, juegos y gastronomía para cerrar el fin de semana largo

Durante todo el domingo, el predio ofreció un abanico de espectáculos infantiles en vivo, peloteros, sectores de juegos didácticos y estaciones de pintura repartidas por los distintos rincones del parque.

A la oferta artesanal de textil, marroquinería y cosmética natural se le sumó el patio gastronómico de Confluencia de Sabores, con food trucks que ofrecieron desde cerveza artesanal y cocina de autor hasta repostería rápida, garantizando la permanencia de las familias durante toda la tarde.