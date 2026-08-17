Argentina enviará a Colombia un avión Hércules con ayuda humanitaria y voluntarios del Ejército

El Gobierno argentino coordina el envío de un avión Hércules de la Fuerza Aérea con asistencia humanitaria con destino a Colombia, tras el fatal terremoto de magnitud 7,4 que afectó al país cafetero y dejó un saldo provisional de casi 300 muertos, miles de heridos y severos daños materiales.

La comitiva, cuya partida está prevista para este martes, se encuentra organizada bajo la órbita del Ministerio de Defensa de la Nación, conducido por el teniente general Carlos Alberto Presti.

Qué ayuda enviará Argentina a Colombia

La carga incluirá una planta potabilizadora de agua, una cocina de campaña militar y un contingente de voluntarios del Ejército para colaborar en las tareas de rescate y asistencia en las zonas más golpeadas por el sismo.

El operativo formaliza el ofrecimiento realizado días atrás por el canciller Pablo Quirno a la administración del presidente colombiano, Abelardo de la Espriella.

Con esta iniciativa, Argentina se suma a la respuesta internacional junto a países como Estados Unidos, Ecuador e Israel, que ya desplegaron insumos y equipos especializados de búsqueda y rescate en territorio colombiano.

De la Espriella, le ha pedido a su aliado, el presidente estadounidense Donald Trump, que suspenda los aranceles para ayudar al país.

El sábado por la noche, el presidente escribió en X que habló con Trump y le agradeció la ayuda enviada por Estados Unidos en respuesta al sismo. Añadió que le pidió que considerara la suspensión temporal de los altos aranceles que afectan a los productos colombianos, para así brindar alivio a nuestros empresarios, quienes atraviesan momentos muy difíciles debido a los efectos del terremoto.

Noticias Argentinas y AP