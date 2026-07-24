Cambios en el ingreso a Neuquén este domingo por la obra en la Avenida Mosconi: los desvíos en los Puentes Carreteros

Un corte de tránsito modificará este domingo 26 de julio el ingreso a Neuquén capital por los Puentes Carreteros. La medida se aplicará entre las 8 y las 13 por los trabajos previstos para retirar el pórtico de lectura de patentes, una intervención vinculada a la construcción del nuevo viaducto de la obra de la Gran Avenida.

Cómo funcionará el tránsito en los Puentes Carreteros de Neuquén

Durante el operativo, el Puente Nuevo permanecerá temporalmente fuera de servicio. En tanto, el Puente Viejo quedará habilitado con un carril para ingresar a la ciudad y otro para salir, según informó la Municipalidad de Neuquén.

El operativo se extenderá durante cinco horas, entre las 8 y las 13. Una vez finalizadas las tareas de retiro del pórtico, se prevé el restablecimiento de la circulación habitual en el sector de los Puentes Carreteros.

El esquema contará con la presencia de personal de Tránsito y de la Policía, que estarán distribuidos en distintos puntos para ordenar la circulación mientras se desarrollen las tareas. Solicitan respetar la señalización preventiva y las indicaciones dispuestas en el sector.

Además desde el municipio pidieron a quienes tengan previsto transitar por la zona que planifiquen sus recorridos con anticipación.