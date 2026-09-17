Cipolletti: Weretilneck y Buteler firmaron un convenio para obra de red eléctrica en Las Magnolias

Este miércoles, el gobernador Alberto Weretilneck y el intendente Rodrigo Buteler firmaron un convenio para una obra de red eléctrica y alumbrado público en el barrio Las Magnolias de Cipolletti. Se trata de un proyecto importante para mejorar la seguridad, avanzar con la construcción de viviendas y brindar una mejor calidad de vida para los vecinos.

La firma de Weretilneck en el acuerdo que ayudará a tener «todas las seguridades para los vecinos» del barrio cipoleño

La obra será financiada a través de Programa de Infraestructura Eléctrica Municipal (PROINELEM), una herramienta que permite a la Provincia ejecutar obras eléctricas requeridas por los municipios. La inversión estimada será de $392.000 millones y la ejecución estará a cargo de la Secretaría de Estado de Energía y Ambiente. Una vez que finalicen los trabajos, el municipio reintegrará el monto total en 12 cuotas mensuales.

El gobernador destacó el alcance de esta intervención: «Es una obra muy importante: una nueva red eléctrica, alumbrado y todas las seguridades que se merecen las vecinas y los vecinos de Las Magnolias».

El intendente de Cipolletti expresó el rol clave de las obras para la evolución de la ciudad: «La infraestructura es la clave para generar las condiciones para que la ciudad se desarrolle. Teníamos un problema histórico en Las Magnolias y venimos a acompañar el esfuerzo de los vecinos dando una respuesta con la obra eléctrica».

Por su parte, Juan José Oses, vecino y referente del barrio, remarcó la trascendencia de esta obra: «Hace 16 años que estamos con la gestión del barrio, desde la apertura de calles hasta las obras de los servicios. Es importantísima la colaboración y la predisposición para poder seguir avanzando«.