En Río Negro legisladores se presentaron ante el Superior Tribunal de Justicia por el reconocimiento de su bloque

Doctorovich, Sanguinetti e Ibarrolaza, tres de los legisladores que firmaron la presentación. Foto: Marcelo Ochoa.

Los legisladores Patricia Mc Kidd, Santiago Ibarrolaza, Gabriela Piccoti, Claudio Doctorovich y Daniel Sanguinetti presentaron ante el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro una acción de mandamus para exigir el cumplimiento de la Resolución 460/25 y el pleno ejercicio de sus derechos parlamentarios como integrantes del bloque de Cambia Río Negro.

El planteo tiene como antecedentes la Resolución 460 del 30 de diciembre de 2025 firmada por el presidente de la Legislatura, Pedro Pesatti, que reconoció formalmente al bloque pero luego quedó «en suspenso» tras la reunión de la comisión de Labor Parlamentaria de fines de febrero de este año.

En ese encuentro el bloque oficialista no acompañó aquella decisión y se postergó indefinidamente su tratamiento hasta desembocar en esta presentación ante el máximo órgano judicial de la provincia.

La presentación de los parlamentarios cita también varias resoluciones anteriores «en iguales situaciones políticas y jurídicas» como Foro Rionegrino (Res. N° 931/08), Eva Perón y Carlos Auyero (Res. N° 249/14), Edgardo Castello (Res. N° 512/08) y Unidad Ciudadana (Res. N° 271/22).

Patricia Mc Kidd dijo que «la resolución está vigente»

«La resolución está vigente y la conformación del bloque se ajusta al artículo 46 del Reglamento Interno y a la práctica parlamentaria» sostuvo la legisladora Patricia Mc Kidd, designada en su momento como presidenta del bloque no habilitado institucionalmente.

En la práctica funciona como tal, tiene su propio secretario, pero no está reconocido y sus representantes no tiene lugares asignados en las comisiones permanentes ni lugar en Labor Parlamentaria.

«No hay ningún motivo para que se nos impida ejercer las funciones que corresponden a un bloque legislativo» agregó la parlamentaria e indicó que «llama la atención la negativa del propio legislador (Facundo) López cuando en 2014 recibió su bloque Carlos Auyero de la misma forma».

Foto: Marcelo Ochoa.

Desde Cambia Río Negro cuestionan que la Comisión de Labor Parlamentaria haya establecido posteriormente un «criterio suspensivo» sobre el funcionamiento del bloque, mediante el Acta Acuerdo del 10 de junio de 2026, ratificada por Presidencia el 25 de agosto.

«La Comisión de Labor Parlamentaria no tiene facultades para suspender, dejar sin efecto o desconocer una resolución dictada por la Presidencia de la Legislatura» explicó Mc Kidd.

El reclamo judicial alcanza, entre otros puntos, la participación en Labor Parlamentaria, la integración de las comisiones, la asignación conjunta de bancas y la participación en los cierres de debate.

«No reclamamos privilegios. Reclamamos que se respete la voluntad expresada en las urnas por miles de rionegrinos y que nuestros legisladores puedan ejercer plenamente el mandato para el que fueron elegidos» dijo Mc Kidd.

Desde el bloque sostienen que, tras reiterados reclamos administrativos sin una solución, quedó habilitada la vía judicial prevista en el artículo 44 de la Constitución Provincial.

La acción invoca, además, incumplimientos a los artículos 2, 121, 123 y 132 de la Constitución Provincial, y los artículos 29, 46, 49, 50, 51, 57, 58, 89 y 150 del Reglamento Interno.

Desde ese espacio indicaron: «Vamos a defender las herramientas que la Constitución y el Reglamento reconocen a los legisladores y, fundamentalmente, el derecho de los rionegrinos a que sus representantes puedan ejercer plenamente el mandato que recibieron en las urnas».

Los integrantes del bloque

La resolución inicial autorizaba el funcionamiento del bloque con la participación de Mc Kidd e Ibarrolaza, que «si bien accedieron a sus bancas a través de alianzas electorales previas, mantienen su identidad política inalterable bajo el liderazgo del actual Diputado Nacional Aníbal Tortoriello».

A los pocos días se sumó Picotti, en febrero hizo lo propio Doctorovich, ambos llegaron desde PRO Unión Republicana; y el último integrante confirmado fue Sanguinetti luego de su alejamiento de Juntos Somos Río Negro.