Tribuna segura la Copa Davis: el Ruca Che estrenó un nuevo sistema de seguridad, detectó a un deudor alimentario y dejó tres alertas

La gran cita del tenis internacional en Neuquén dejó al descubierto la eficacia de los filtros tecnológicos en las puertas del estadio Ruca Che. Durante el desarrollo de la Copa Davis, la implementación del programa Tribuna Segura no solo blindó el perímetro, sino que arrojó un saldo inmediato: tres personas fueron interceptadas con alertas activas, entre ellas un hombre que figuraba en el registro de deudores alimentarios morosos.

El cruce masivo de datos en tiempo real y la verificación estricta de identidad cambiaron el pulso de la previa en el oeste neuquino. Lejos de ser un trámite burocrático, el control funcionó como una red de contención para filtrar a quienes tenían cuentas pendientes con la justicia o la provincia.

El saldo de los controles en los ingresos: qué dicen los números de a primera jornada de la Davis en Neuquén

La herramienta tecnológica, utilizada por primera vez en un torneo internacional de esta disciplina en la región, permitió blindar cada acceso al predio. El desglose de las alertas detectadas incluye:

Deuda familiar: se identificó y frenó el paso de una persona inscripta formalmente en el Registro Provincial de Deudores Alimentarios Morosos.

se identificó y frenó el paso de una persona inscripta formalmente en el Registro Provincial de Deudores Alimentarios Morosos. Requerimientos federales: el sistema SIFCOP (Sistema Federal de Comunicaciones Policiales) disparó otras dos alertas rojas sobre individuos con restricciones vigentes.

el sistema SIFCOP (Sistema Federal de Comunicaciones Policiales) disparó otras dos alertas rojas sobre individuos con restricciones vigentes. Estándar internacional: la aplicación marca un precedente en la organización de espectáculos masivos de jerarquía en suelo patagónico.

Un despliegue coordinado entre Nación y Provincia

El operativo montado en el Ruca Che requirió una articulación fina entre distintas jurisdicciones para evitar demoras excesivas a los espectadores sin descuidar la seguridad.

Del despliegue preventivo participaron de manera conjunta efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA), la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), la Prefectura Naval Argentina y Gendarmería Nacional. A este despliegue operativo se acoplaron los equipos técnicos del Ministerio de Seguridad de la Nación, la Dirección Nacional de Seguridad en Eventos Deportivos y las áreas operativas del Ministerio de Seguridad de la provincia de Neuquén.

Con este debut exitoso en la agenda deportiva local, el uso de tecnología de rastreo en eventos masivos se afianza como un requisito innegociable para garantizar que la fiesta del deporte no sea utilizada para evadir la ley.