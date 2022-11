Los artesanos de Neuquén, disconformes con el destrato del municipio en el 26° Encuentro

La baulera de cierre hidráulico que impuso la comuna se les inunda, tine problemas eléctricos y no sirve para el resguardo de tablones y estructura, aseguraron los feriantes (foto Matías Subat)

«No tuvieron consideración, nos multaron mientras bajabamos los materiales para los puestos, un compañero casi le llevaron la camioneta mientras terminaba de ordenar, no somos delincuentes», criticó Nancy Carlino, una de las voceras de la Feria de Artesanos de Neuquén que el lunes finalizó su 26° Encuentro oficialmente, aunque un grupo de expositores permanecerán algunos días, por autorización de la comuna.

«Parecían sabuesos, así nos tenían todos los días. Algunos además de los problemas de venta que les trajo la lluvia, se fueron con una multa a su casa», agregó.

Los problemas entre la comuna y la comisión de artesanos que realiza el encuentro internacional en forma autogestiva comenzaron desde la apertura. Ese jueves, mientras se realizaba la fiscalización, varios artesanos fueron multados cuando bajaron de sus vehículos la mercadería.

Luego continuaron los problemas con la baulera que les impuso la comuna que, según indicaron, esta mal hecha, se inundó con la lluvia, queda abierta y no sirvió para guardar sus estructuras. La nueva baulera fue la innovación que hizo la comuna con la modificación estructural del bulevar de la Avenida Argentina.

«Quisieron modernizar y no sirvió, hace meses que les decimos que está mal hecha, que nos dejaran la baulera que nosotros teníamos. Somos unos 100 artesanos que dejamos allí nuestros elementos de trabajo, ahora no se puede», dijo. En síntesis, la baulera que les impuso la comuna para reemplazar la existente, les trajo problemas desde la implementación. Y con la lluvia, se inundió y menos sirvió. En protesta, quedaron las estructuras armadas al cierre del evento.

«Siempre que nos vamos, dejamos todo limpio, desocupado y desarmado. Ahora no pudimos, ellos tendrán la responsabilidad de guardar las estructuras», indicó.

Agregó que la actitud hostil de lo inspectores municipales se sumó al megaoperativo realizado por la federal que el viernes secuestró «un collar con medio caracol» e informo que en la feria había tráfico de fósiles. «No se llevaron un dinosaurio de la Feria, fueron con un artesano de Bariloche que no compra ni vende ni trafica, sale de expedición y hace sus artesanías, en este caso un collar de caracol, no era el (dinosaurio Gigantosaurus) Carolini», cuestionó.

Consideró el procedimiento «una farsa» que se sumó al diario hostigamiento de los inspectores por los autos de los feriantes. «No tuvieron ni pizca de consideración, los cinco días fue de la misma manera. Encima que nos llovió, muchos se volvieron con una multa. Luego se jactan diciendo que es un evento turístico de la ciudad y cuando sólo le pedimos colaboración, no hubo siquiera acompañamiento. Nos trataron como si fueramos una gran banda de delincuentes y traficantes, maximizaron y buscaron mugre donde no hay», finalizó.