Los viejos contenedores se mudan al macrocentro de Neuquén y llegan los nuevos

La municipalidad comenzó la renovación de los contenedores negros y verdes ubicados en el microcentro de Neuquén capital y los dispuso en el «macrocentro», en un radio más amplio del que estaban hasta ahora. El próximo fin de semana se colocarán en el microcentro y avenida Leloir, los nuevos contenedores de metal, con el triple de capacidad de los actuales.

Se trata de la renovación de contenedores para poner en marcha el nuevo contrato de limpieza urbana e higiene con Cliba Tecsan, el 4 de septiembre.

Los viejos cestos naranjas, por ejemplo, serán erradicados por nuevos de color gris, que tendrán apagacolillas. En la zona oeste de la ciudad, la municipalidad comenzó con la colocación de los nuevos, de forma redonda, que en total, son 3.000.

El sábado en Alta Barda y este domingo en Copol y 14 de octubre, se instalaron nuevos contenedores de 1 metro cúbico de capacidad. Se ampliará la zona de contenedores hacia el «macro centro», que servirá para aumentar los residuos secos clasificados que llegan al centro de reciclado en el Complejo Ambiental Neuquén. Se prevé la instalación de contenedores en Mercantiles y Terrazas, también en la zona norte de la ciudad.

En el centro y la avenida Leloir serán de metal y tendrán 3,30 metros cúbicos de capacidad, con carga bilateral y sin ruedas.

El recambio este fin de semana de contenedores viejos por nuevos de la misma capacidad se produjo en la zona de Alta Barda, Copol, 14 de Octubre y continuará por Terrazas y Mercantiles (foto Oscar Livera)

sos contenedores estarán colocados el próximo fin de semana. «Se buscará generar el menor trastorno posible en el tránsito, por eso buscamos los días de menor afluencia para reemplazar los viejos contenedores por los nuevos de metal y carga bilateral en el microcentro», dijo Cristian Haspert, subsecretario de Limpieza Urbana de la ciudad.

El operativo de modernización de los cestos de basura y contenedores se relaciona con la nueva etapa de adjudicación a Cliba – Tecsan, de la recolección de residuos de la ciudad. Con un contrato cercano a los 400.000 millones de pesos por 8 años, «cambia totalmente la higiene de la ciudad», dijo Haspert, no solo por mejores camiones recolectores, más capacidad de contenedores sino porque involucrará otros servicios.

La nueva concesión involucra la recolección manual, la mecánica (de los contenedores), el barrido de bicisendas, veredas y paseos costeros, la desobstrucción de pluviales, el barrido manual de calles y el lavado y desinfección de veredas.

La presentación de los nuevos contenedores, las maquinarias cero kilómetro y el nuevo diagrama tanto para la recolección de residuos domiciliarios como los de gran porte, se realizará el 3 de septiembre próximo, en la calle Mitre.

La distribución de los contenedores nuevos coincidirá con la zona medida de estacionamiento, en el microcentro.

«Al traer contenedores bilaterales de 3,30 metros cúbicos, de metal, sin ruedas, los actuales de 1 metro cúbicos y que son plásticos serán distribuidos hacia Leguizamón, hacia calle Salta, Entre Ríos y Bahía Blanca, más allá de en Planas y Felix San Martín, Elordi y Talero», describió Haspert.

Eliminarán los microbasurales en los monoblocks del bajo

Habrá un nuevo cuadrante en calle Chile y Lastra, en la zona de monoblocks, donde se atenderá un viejo reclamo de vecinas y vecinos para instalar allí los contenedores negros y verdes, parte del servicio de recolección de Cliba Tecsan.

«Los canastos comunitarios allí se han transformado en microbasurales, así es que en el nuevo esquema, se incorporó esa zona a la recolección mecánica que hacen los camiones. Está el sistema manual, que es el del recolector que levanta la bolsa del canasto domiciliario de basura; y el otro sistema es el mecánico, donde directamente se levantan los contenedores«, aclaró Haspert.

Este sector, no estaba incluido en el de recolección mecánica. Destacó que se aprovechará la erradicación de los contenedores más chicos del microcentro y el recambio por nuevos, para agregar esta zona a la recolección mecánica.