En Neuquén, una montaña de motos y autos están a la espera de la compactadora

Hace 6 meses que están retenidas por contravenciones y tras no ser reclamadas, las motos serán chatarra (foto Matias Subat)

Una pila literal de motos secuestradas por contravenciones y más de 200 autos serán compactados en octubre, tras la finalización de una serie de advertencias a los propietarios para que retiren los vehículos que están en poder tanto de la municipalidad como de la policía de tránsito.

Según confirmó el subsecretario de Medio Ambiente de la comuna, Francisco Baggio, la publicación de las patentes de los autos y motos abandonadas luego de la actuación contravencional, fue la última de una serie de varias advertencias para que sean retirados del predio en el que están depositados en Parque Industrial Neuquén (PIN).

Hasta esta semana, suman unas 500 motos y unos 200 autos secuestrados por contravenciones. A las actuaciones de la comuna, se les suman las derivadas de la policía de tránsito «solo por situaciones de contravenciones», no son los que están bajo tutela judicial, aclaró el funcionario.

Agregó que cuando las comisarías terminen de remitir los informes y el material disponible, la cifra podría alcanzar a las 1.000 motos y más de 300 autos. «De lo que fue publicado con anterioridad, hay una montaña de motos ya apiladas para compactar. Para los que entraron en las últimas notificaciones, tendrán 10 días para ir al lugar y revisar autos o motos, para luego retirarlas previa multa», aclaró Baggio.

En todos los casos, se tratan de vehículos, mayores o menores, que están en el depósito del PIN hace 6 meses.

El funcionario explicó que la compactadora fue convocada para mediados de octubre. Recordó que se hizo una compulsa «al mejor postor» y que vendrá por la chatarra una empresa que pagará por llevarse el material en cubos.

«Todo es ganancia para la municipalidad: descontaminamos el predio, sacamos de las calles los autos abandonados y obtenemos una ganancia por la tarea», destacó. Recordó que la tarea se realiza desde 2022 una vez al año y que en 2024, el saldo del operativo fue de 5 millones de pesos a favor del municipio.

La venta de la chatarra a la empresa compactadora se hace por kilo, con la cifra que se logre al término del proceso de compactado.