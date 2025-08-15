Aumentó el estacionamiento medido en Neuquén: los valores a partir de este viernes 15 de agosto

Desde el Sistema de Estacionamiento Medido en Neuquén anunciaron un incremento en las tarifas para estacionar en la ciudad. Los nuevos valores comenzarán a regir a partir de este viernes 15 de agosto. Mirá.

La empresa SAEM anunció que «en cumplimiento de lo dispuesto por la Ordenanza N° 13.366 y el mecanismo de actualización semestral allí establecido, a partir del viernes 15 de agosto de 2025 entrará en vigencia un nuevo cuadro tarifario».

Según indicaron, el reajuste responde al índice definido por la ordenanza.

Los nuevo valores del estacionamiento medido en Neuquén a partir de este viernes

Estos son los nuevos valores del estacionamiento medido en Neuquén a partir de este viernes:

• Primera hora: $ 771,85

• Segunda hora: $ 943,42

• Tercera hora: $ 1.157,85

• Tarjeta manual descartable (por hora): $ 1.150,00

Otras modalidades:

• Frentista: $ 30.006,12

• Abonado mensual: $ 76.824,50

• Acta por falta de pago: $ 17.836,38