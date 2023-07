Cancelan las visitas al Comando en el circuito del bus turístico de Neuquén

El municipio cancelará las recorridas al edificio del Comando que comenzaron hace 2 semanas en el circuito del bus turístico de la ciudad de Neuquén. Así se comunicó desde la APDH luego de una reunión que el organismo de Derechos Humanos llevó a cabo con la secretaría de Ciudadanía en el municipio neuquino.

La reunión se llevó a cabo a partir de las 10.30 en el edificio municipal de Roca y Avenida Argentina. Según se precisó desde la APDH, estuvieron presentes la secretaria de Ciudadanía, Luciana De Giovanetti, y el secretario de Turismo y Desarrollo Social, Diego Cayol.

Como resultado del encuentro, las autoridades se comprometieron a cesar las visitas guiadas al Comando y en cuanto regrese de Buenos Aires el intendente Mariano Gaido, anular el convenio con la Sexta Brigada de Moñtaña en lo atinente a las visitas del contingente que viaja en el bus turistico los martes y jueves, como parte del viaje de recreación en el circuito urbano del colectivo sin techo.

Según detalló Cayol en declaraciones periodísticas, el paseo se diseñó con una parada de 20 minutos en el edificio del Comando, donde no se abordarían ni temas de la Dictadura ni de la Campaña del Desierto.

Esto no mejoró las críticas por la iniciativa de un lugar que fue el símbolo de la persecución política durante la dictadura cívico militar en la zona, el centro operativo de conducción de la represión adonde los familiares iban a buscar a los sobrevivientes de los centros clandestinos o preguntaban por los desaparecidos y donde estaba no sólo la oficina de atención a familiares tras los secuestros, sino el destacamento de Inteligencia de donde salían los grupos de tarea de los operativos zonales, desde Cutral Co hasta Roca.

Al término de la reunión entre las autoridades municipales con la APDH, se firmó un acta que luego sería refrendada por el jefe comunal a su regreso de las actividades oficiales en CABA.

Rechazan y archivan actuaciones por el Comando City Tour en el Deliberante

En el Concejo Deliberante, Libres del Sur, Fit y Avanzar descamisados presentaron un proyecto de rechazo al Convenio firmado por el intendente Mariano Giado con el General Hugo Tabbia, de la Sexta Brigada de Montaña de Neuquén, con el objetivo de cesar las actividades del bus turístico durante las vacaciones de invierno.

Se planteó la marcha trás de ese acuerdo y luego cuando se conoció el tenor de la reunión entre la APDH y las autoridades municipales, se decidió enviar a comisión para pedir el acuerdo del Ejecutivo y vehiculizar el pase a archivo.

«Nos hicimos eco de la voz de los organismos de Derechos Humanos que ya salieron a repudiar el convenio y pedimos la vuelta atrás. Para nosotras es fundamental avanzar con esto porque los tiempos legislativos son otros y esto es urgente que se retrotraiga y que deshaga el convenio con el Comando. No nos reconciliamos. No se hablaba del genocidio en el recorrido turistico, nos pareció un intenteo de reconciliación a espaldas del pueblo, el camino de la Memoria es parte de nuestra vida diaria y esperamos que el municipio se retracte porque así lo merece la historia y nuestros 30 mil desaparecidos», sostuvo la concejala Cecilia Maletti (LdS)