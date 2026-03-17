Mariano Gaido aseguró que evalúan mudar el Neuquén Arena de la Isla 132: cuáles son los motivos

El proyecto del Neuquén Arena entró en una etapa de redefinición técnica y geográfica. El intendente Mariano Gaido confirmó en dialogo con RÍO NEGRO RADIO que, si bien la Isla 132 está consolidada como un polo de inversiones, el municipio evalúa mudar el megaestadio a una ubicación que garantice mejor logística y unainversión privada de mayor escala.

“Yo por supuesto que escucho, me parece que es muy importante la opinión de los vecinos, pero también tiene que ver con la logística”, explicó Gaido. El mandatario remarcó que existen cuatro o cinco lugares posibles que se definirán bajo una premisa de planificación urbana.

Gaido recordó que hace cinco años Neuquén era una ciudad de tránsito hacia Bariloche o San Martín de los Andes, pero hoy se posiciona como una capital turística y de convenciones. Con eventos como la Fiesta de la Confluencia y el impacto inminente de la industria del Oil & Gas, la ciudad proyecta una ocupación hotelera absoluta.

En este contexto, el sector privado calificó al Neuquén Arena como una «excelente idea» y manifestó su intención firme de invertir. Por ello, el Ejecutivo busca un espacio que soporte una infraestructura mayor a la proyectada inicialmente en la costa.

Quieren el megaestadio Neuquén Arena en otro lugar

Un grupo de autoconvocadas en defensa de la Isla 132 entregó ayer en el Deliberante de Neuquén un petitorio con miles de firmas que piden suspender la puesta en marcha del proyecto Arena en la Isla 132.

En las redes de la Corporación para el desarrollo de la costadel río Limay (Cordineu) se anunció la autorización para firmar el acuerdo con el intendente Mariano Gaido e instalar el Estadio Arena en la isla 132. El jefe comunal ya lo había adelantado en la apertura de sesiones del 15 de febrero.

El planteo de los firmantes, es que el megaestadio se edifique en otro lugar de menor fragilidad del ecosistema, como en las inmediaciones del Polo Científico Tecnológico.

Piden la suspensión de la intención de desarrollarlo en la Isla 132 y que se modifique la ordenanza que cambió los parámetros urbanísticos para permitir inversiones hoteleras y gastronómicas en las inmediaciones del Centro de Convenciones El Domuyo.

Plantearon que la isla 132 es una reserva natural urbana y pulmón verde de la ciudad que no se informó la capacidad de carga del ecosistema frente a obras de gran magnitud. Recordaron la vigencia de leyes ambientales que plantean los estudios previos de impacto ambiental y la apertura de instancias de participación ciudadana, como audiencias públicas.

Detalles técnicos: ¿Cómo es el «gigante» que se proyecta?

A pesar de la duda sobre su ubicación definitiva, los detalles técnicos del edificio —brindados por el secretario de Infraestructura, Alejandro Nicola— dimensionan una obra inédita para la Patagonia: