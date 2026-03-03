Neuquén Arena, el espacio que busca replicar al gigante de Buenos Aires: ubicación, capacidad y plazos del proyecto
El intendente Mariano Gaido busca transformar la Isla 132 con un estadio multipropósito de nivel internacional. El municipio apuesta a un esquema de inversión mixta para iniciar las obras este mismo año.
La fisonomía de la Isla 132 está a punto de dar un salto de escala. Con la mira puesta en grandes centros de espectáculos como el Movistar Arena, el intendente Mariano Gaido ratificó que el proyecto del Neuquén Arena ya está en marcha.
El objetivo político es concreto: lanzar el llamado a licitación antes de que termine el primer semestre de 2026.
El espacio está diseñado como un recinto multipropósito de última generación. La meta es que Neuquén pueda albergar shows internacionales, competencias deportivas de élite y grandes convenciones que hoy no tienen un lugar con la infraestructura necesaria en la Patagonia.
Ubicación estratégica y financiamiento mixto
Siguiendo el modelo de asociación público-privada —similar al del estacionamiento subterráneo que se construye en el sector de Pirkas—, el municipio busca traccionar capitales externos para esta obra.
En diálogo con Diario RÍO NEGRO, el secretario de Infraestructura, Alejandro Nicola, precisó el emplazamiento exacto: el estadio se ubicará en el corazón de la Isla 132, en el espacio delimitado por el arroyo y el río, justo entre el edificio de la firma Vista y el complejo de departamentos.
Además, dio a conocer los detalles técnicos preliminares dimensionan la magnitud del edificio:
- Superficie del predio: Aproximadamente 3 hectáreas.
- Superficie construida: 40.000 metros cuadrados totales.
- Estructura: Entre 4 y 5 plantas de altura.
- Capacidad: Espacio para miles de espectadores con instalaciones de primer nivel.
Comentarios
Estimados/as lectores de Río Negro estamos trabajando en un módulo de comentarios propio. En breve estará habilitada la opción de comentar en notas nuevamente. Mientras tanto, te dejamos espacio para que puedas hacernos llegar tu comentario.
Gracias y disculpas por las molestias.
Comentar