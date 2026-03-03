Neuquén Arena, el espacio que busca replicar al gigante de Buenos Aires: ubicación, capacidad y plazos del proyecto

La fisonomía de la Isla 132 está a punto de dar un salto de escala. Con la mira puesta en grandes centros de espectáculos como el Movistar Arena, el intendente Mariano Gaido ratificó que el proyecto del Neuquén Arena ya está en marcha.

El objetivo político es concreto: lanzar el llamado a licitación antes de que termine el primer semestre de 2026.

El espacio está diseñado como un recinto multipropósito de última generación. La meta es que Neuquén pueda albergar shows internacionales, competencias deportivas de élite y grandes convenciones que hoy no tienen un lugar con la infraestructura necesaria en la Patagonia.

Ubicación estratégica y financiamiento mixto

Siguiendo el modelo de asociación público-privada —similar al del estacionamiento subterráneo que se construye en el sector de Pirkas—, el municipio busca traccionar capitales externos para esta obra.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, el secretario de Infraestructura, Alejandro Nicola, precisó el emplazamiento exacto: el estadio se ubicará en el corazón de la Isla 132, en el espacio delimitado por el arroyo y el río, justo entre el edificio de la firma Vista y el complejo de departamentos.

Además, dio a conocer los detalles técnicos preliminares dimensionan la magnitud del edificio: