Mariano Gaido esperará hasta las elecciones para enviar el presupuesto 2026 de Neuquén capital

El intendente Mariano Gaido presentará el lunes siguiente a las elecciones legislativas del domingo 26 de octubre el proyecto de presupuesto 2026 para Neuquén capital.

La decisión fue confirmada esta mañana desde la intendencia y según pudo conocer Diario RÍO NEGRO, el texto prevé equilibro en las cuentas municipales y una fuerte inversión en obra pública, en línea con lo observado en años anteriores.

Por Carta Orgánica, el jefe comunal tiene tiempo para enviarlo hasta el 31 de octubre. En este caso, la presentación se adelantará cuatro días, para el próximo lunes 27.

Fuentes del Concejo Deliberante confirmaron a este medio que ya estaban al tanto de la intención del Ejecutivo y que se preparan para analizar los números oficiales, primero en las comisiones y luego en el recinto.

Al cuerpo legislativo le quedan seis sesiones hasta fin de año, dos en octubre, dos en noviembre y otro par en diciembre. En una de estas últimas cuadro podría darse la votación del presupuesto.

Presupuesto 2026 para Neuquén capital: el antecedente de este año

El presupuesto vigente para este 2025 estimó ingresos por 408.000 millones de pesos, de los cuales 163.000 millones fueron dedicados a obra pública.

Su presentación pública se realizó en el Museo Nacional de Bellas Artes, con la presencia del intendente, secretarios y demás integrantes del gabinete capitalino.

Juan Dutto, subsecretario de Hacienda de la comuna, había dicho en aquel momento que la partida de personal había disminuido hasta 6% en los últimos 5 años, en parte, por la decisión de mantener la misma cantidad de agentes.