Mariano Gaido respaldó a Rolando Figueroa por la ley de GNL: «Es una oportunidad histórica»

El intendente de Neuquén capital, Mariano Gaido, expresó su apoyo absoluto al gobernador Rolando Figueroa tras el despacho favorable obtenido por el proyecto de Ley de GNL en la Legislatura provincial. El jefe comunal destacó la importancia estratégica de la propuesta y aseguró que la normativa representa una ventana clave para el crecimiento de la capital y del resto de la provincia.

«Para nosotros, la ley que está llevando adelante el gobernador en la Legislatura es la gran oportunidad de generar desarrollo económico, crecimiento de Vaca Muerta y, además, la posibilidad de que lleguen nuevas inversiones a la ciudad de Neuquén y a toda la provincia», afirmó Gaido.

Los detalles de la Ley de GNL y el debate en la Legislatura

La iniciativa, impulsada por el Ejecutivo neuquino, ratifica el convenio estratégico sellado con YPF para blindar los proyectos de exportación de gas licuado. Entre los puntos centrales del texto normativo se destacan:

El establecimiento de regalías diferenciales para los proyectos adheridos.



para los proyectos adheridos. Estabilidad fiscal por un plazo de 30 años para las empresas inversoras.



para las empresas inversoras. La creación de un bono de infraestructura por 175 millones de dólares destinado a obras en las localidades petroleras.

El proyecto de ley recibió dictamen favorable de las comisiones este martes y, según los plazos legislativos vigentes, será tratado en el recinto para su sanción definitiva el próximo miércoles 24 de junio.

Dólares para obras viales y el paralelo histórico con la Ley Chevron

El jefe comunal sostuvo que el acuerdo permitirá contar con más recursos para ejecutar infraestructura fundamental y acompañar el salto demográfico de la región. En ese sentido, anticipó el impacto directo en la capital: «Esta ley nos permite tener los fondos necesarios para seguir desarrollando obras clave, especialmente los ingresos a la ciudad de Neuquén que venimos trabajando junto al gobernador».

Gaido remarcó el papel central que tiene la provincia en la economía nacional y vinculó este nuevo marco regulatorio con el proceso iniciado hace más de una década con el despegue del no convencional.

«Una vez más, los neuquinos somos actores fundamentales del crecimiento de la República Argentina. Lo hacemos con una ley, como ocurrió en 2013 con la Ley Chevron, que abrió las puertas al desarrollo de Vaca Muerta», expresó el intendente, recordando que el yacimiento demostró su potencial frente a quienes dudaban de su viabilidad en los inicios de la explotación.

Finalmente, el mandatario capitalino ponderó el esquema de articulación con la petrolera de bandera y manifestó su confianza en el impacto laboral de la medida, asegurando que la inminente sanción de la ley decantará en una transformación económica que traccionará mayor empleo y actividad para el comercio y las pymes locales.