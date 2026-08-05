Mariano Gaido defendió los recursos naturales y el territorio neuquino

Consideró innecesario ampliar del 15% al 25% el límite de tierras que pueden venderse a extranjeros. Foto: Emiliano Ortiz.

El intendente de Neuquén, Mariano Gaido, expresó este miércoles su postura sobre las modificaciones a la Ley de Tierras que serán votadas este jueves 6 de agosto en el Senado.

Consideró innecesario ampliar del 15% al 25% el límite de la superficie provincial que puede venderse a extranjeros y destacó la necesidad de proteger los recursos del país.

«Los recursos naturales son de los neuquinos y de los argentinos».

El jefe comunal coincidió con el gobernador, Rolando Figueroa, y aseguró «tenemos que cuidar la tierra de los neuquinos, la defensa de los recursos neuquinos, y una vez más demostrarle al país el ejemplo que somos«.

Comparó las modificaciones con las grandes potencias del mundo, quienes «siempre tienen el resguardo y el cuidado de los recursos naturales y de las tierras«.

Además, indicó que la normativa vigente fija un tope del 15% para la venta de tierras provinciales a extranjeros y que actualmente solo se ha vendido el 5% de ese límite, quedando un 10% disponible dentro del límite.

«Yo no entiendo la necesidad de presentarse la ampliación de una ley al 25% cuando tenés un 5% comprado y la posibilidad de extenderte hasta el 15% que la ley hoy estipula», opinó.

Afirmó que Neuquén ha aportado históricamente al desarrollo del país a través de sus recursos naturales, como el petróleo, el gas, la electricidad y los lagos. Remarcó que ese patrimonio debe resguardarse para los neuquinos y los argentinos.

«Creo innecesario avanzar sobre este tema y creo fundamental que todos los argentinos y principalmente los neuquinos defendamos la independencia, la autonomía y los recursos naturales«, enfatizó.

Neuquén quiere que sus tierras fiscales se vendan solo a los argentinos

Según informaron fuentes cercanas al Gobierno, la iniciativa sería girada a la Legislatura esta semana.

El principal cambio pasará por las tierras fiscales, que con esta medida, solo podrían comercializarse a personas físicas o jurídicas argentinas, de acuerdo al borrador que se dejó circular desde Provincia.

El envío de la ley se complementaría con un pedido del gobernador Rolando Figueroa para que su representante en la Cámara Alta, la senadora Julieta Corroza, proponga un límite cuantificable a la venta de tierras a extranjeros en todo el país.

Este planteo, aclararon los asesores de La Neuquinidad, se haría en forma independiente a la normativa que se está redactando en el plano local, para resguardar los recursos naturales de dominio provincial.

El proyecto, que apunta a modificar la ley provincial 263, se presentaría este lunes y contempla también una propuesta para que la adjudicación de las tierras fiscales se oriente al desarrollo de proyectos productivos, ganaderos o turísticos, como una forma de incentivar la diversificación productiva.

