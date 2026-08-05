Lo condenaron por abusar sexualmente de una adolescente en Cutral Co: resta definir la pena

El debate oral concluyó con un veredicto de responsabilidad y la causa avanzará ahora hacia la audiencia de determinación de la pena.

Un tribunal colegiado declaró penalmente responsable a un hombre acusado de abusar sexualmente de una adolescente en Cutral Co. El veredicto fue dictado luego de dos jornadas de juicio y dio por acreditada la acusación presentada por el fiscal jefe Gastón Liotard. La pena se definirá en una audiencia posterior.

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público Fiscal, el hecho ocurrió durante el verano de 2023 en una vivienda de un barrio de la ciudad. La víctima, que entonces era menor de 18 años, se encontraba sola en su habitación cuando el imputado, conviviente del grupo familiar, ingresó y cometió el abuso.

Las pruebas que valoró el tribunal

Al comunicar el veredicto, el tribunal sostuvo que la fiscalía logró probar la responsabilidad del acusado mediante un conjunto de pruebas producidas durante el debate oral.

Los jueces destacaron que el relato de la adolescente mantuvo consistencia en aspectos centrales como la identificación del agresor, el lugar donde ocurrió el hecho, el carácter sexual del ataque y la ausencia de consentimiento.

Además, valoraron los testimonios de familiares, los informes médicos y las pericias psicológicas incorporadas al juicio, elementos que, según la resolución, permitieron acreditar que el abuso fue cometido contra la voluntad de la víctima.

La denuncia y la etapa que sigue

La investigación determinó que la revelación del hecho ocurrió en 2025, cuando la joven relató lo sucedido en el marco de otro episodio registrado dentro del entorno familiar. A partir de esa declaración se inició la investigación que derivó en el juicio.

Finalmente, el tribunal lo declaró responsable como autor del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por haber sido cometido contra una persona menor de 18 años mediando convivencia preexistente, conforme al artículo 119, tercer y cuarto párrafo inciso f, y al artículo 45 del Código Penal.

La sentencia completa será notificada por escrito a las partes y luego se abrirá la etapa de determinación de la pena, en la que se debatirá el monto de la condena que deberá cumplir el acusado.

Por tratarse de un delito contra la integridad sexual, el condenado también deberá ser incorporado al Registro de Identificación de Personas Condenadas por Delitos Contra la Integridad Sexual (RiPeCoDIS), de acuerdo con la normativa vigente.

La identidad del condenado permanece bajo reserva para resguardar la intimidad de la víctima y evitar su identificación. El tribunal estuvo integrado por los jueces Maximiliano Bagnat y Juan Pablo Balderrama, y la jueza Carolina González.