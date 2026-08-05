Viedma será sede de la Nacional Patagónica Angus en una Expo Rural histórica por sus 30 años

La exposición se realizará del 9 al 13 de septiembre con entrada libre y gratuita y reunirá a las principales cabañas de la Patagonia. Foto: Pablo Leguizamon.

La cuenta regresiva ya comenzó. La Sociedad Rural de Viedma presentó oficialmente la 30° Expo Rural de la Comarca Viedma-Patagones, que este año tendrá un condimento especial, será sede de la 13° Exposición Nacional Patagónica de Angus, uno de los eventos ganaderos más importantes del sur argentino.

La muestra se desarrollará del 11 al 13 de septiembre en el predio de la Sociedad Rural, con entrada libre y gratuita, y coincidirá además con otro aniversario significativo, los 83 años de la institución fundada en 1943, que representa a los productores del Valle Inferior del río Negro.

Durante la conferencia de prensa, el presidente de la Sociedad Rural de Viedma, Rodrigo Núñez, aseguró que el objetivo es seguir consolidando a la exposición como un espacio de encuentro entre el sector agropecuario y la comunidad.

«Es la exposición en la que hacemos un puente entre el campo y la ciudad«, sostuvo el dirigente, quien remarcó que este año el predio incorporará nuevos espacios con infraestructura renovada, mejor iluminación y una pantalla de última generación para que el público pueda seguir en vivo las juras y las distintas actividades.

Además de la tradicional exposición ganadera y comercial, la muestra incluirá un paseo tecnológico y cultural, un patio gastronómico, feria de productores regionales, juegos infantiles y un escenario principal destinado a espectáculos de artistas locales.

La genética Angus, uno de los grandes atractivos

Núñez destacó a Diario RÍO NEGRO, que la realización de la 13° Expo Nacional Patagónica de Angus representa un reconocimiento al crecimiento que viene mostrando la ganadería regional.

«Nos llena de orgullo saber que tenemos cabañas que vienen trabajando con niveles de producción excepcionales. Eso quedó demostrado este año en la pista de Palermo con la gran participación y los premios obtenidos por establecimientos de nuestra región», expresó.

En ese sentido, señaló que la organización busca estar «a la altura» del nivel alcanzado por los cabañeros patagónicos y brindarles una exposición acorde a la calidad genética que hoy produce la región.

Rodrigo Núñez, presidente de la Sociedad Rural de Viedma, presentó oficialmente la 30° Expo Rural de la Comarca y la 13° Expo Nacional Patagónica de Angus. Foto: Pablo Leguizamon.

Uno de esos ejemplos es Juan Manuel Sosa, titular de la Cabaña La Cantera, de Viedma, quien recientemente obtuvo en la Exposición Rural de Palermo el premio de Reservada Gran Campeón con su ternera Angus colorada «Venezia 207 A».

Sosa aseguró que la exposición permitirá mostrar animales de primer nivel. «La competencia genera evolución. Creo que eso es lo que hoy se está viendo en la mayoría de las cabañas de la Patagonia», afirmó.

Juan Manuel Sosa, de Cabaña La Cantera, destacó el crecimiento de la genética Angus patagónica tras los resultados obtenidos en Palermo 2026. Foto: Pablo Leguizamon.

Un trabajo conjunto entre Viedma y Patagones

En la presentación también participó el presidente de la Asociación Rural de Patagones, Yonatan Abel Gerlinger, quien destacó el trabajo coordinado que vienen realizando ambas entidades.

El dirigente recordó que en 2024 la Exposición Nacional se realizó en Patagones y valoró la decisión de alternar la sede dentro de la comarca.

«Siempre queremos que a la institución hermana le vaya bien. Son días espectaculares donde realmente se ve el campo en la ciudad», expresó.

Por su parte, Núñez resaltó que la organización de eventos nacionales requiere un importante esfuerzo institucional y agradeció el acompañamiento de la Rural de Patagones para concretar una nueva edición.

Las tres razas que serán protagonistas

La pista central tendrá como protagonistas a las tres principales razas productivas de la Patagonia:

Angus , que este año desarrollará la 13° Expo Nacional Patagónica , con juras el viernes y sábado, paseo de campeones y remate el domingo.

, que este año desarrollará la , con juras el viernes y sábado, paseo de campeones y remate el domingo. Hereford , una de las razas históricas del Valle Inferior, que volverá a mostrar algunos de los mejores reproductores del país.

, una de las razas históricas del Valle Inferior, que volverá a mostrar algunos de los mejores reproductores del país. Merino, la principal raza ovina de lana fina de la Patagonia, cuya jura abrirá la actividad del sábado.

Cronograma

Las actividades comenzarán el miércoles 9 de septiembre con el ingreso de reproductores y la admisión veterinaria.

El jueves continuará el ingreso de animales y el armado de los stands.

El viernes se iniciarán las juras de Hereford y Angus, además de una charla técnica sobre el estado del agro patagónico, una cena organizada junto al Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) y una degustación de carnes y vinos.

El sábado será el turno de la jura de Merino, la continuidad de las juras Angus y Hereford, la apertura completa del paseo comercial y gastronómico y los espectáculos de artistas regionales.

Finalmente, el domingo se realizará el acto oficial de inauguración, el paseo de campeones, la entrega de premios y el remate de reproductores.

Esperan la presencia de los principales dirigentes rurales del país

La organización confirmó además la participación de autoridades provinciales y municipales, junto con el presidente de Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, y el titular de Confederaciones Rurales Argentinas, Carlos Castagnani.

Para los organizadores, la presencia de los máximos referentes del ruralismo nacional constituye otro reconocimiento al crecimiento que ha experimentado la exposición de la comarca en los últimos años.