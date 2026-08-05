Hospital Zatti de Viedma: incorporan una nueva cama eléctrica para terapia intensiva

El Hospital Zatti de Viedma adquirió una nueva cama ortopédica eléctrica que mejorará su disponibilidad en un 13%. Foto: gentileza

El hospital Artémides Zatti de Viedma sumó una nueva cama ortopédica eléctrica destinada a la Unidad de Terapia Intensiva (UTI), que se suma a los ocho equipos actuales.

El nuevo dispositivo, valuado en más de 4 millones de pesos, fue adquirido a través del Ministerio de Salud de Río Negro para ampliar la capacidad de atención de pacientes con requerimientos especiales.

Mayor seguridad para pacientes críticos

De acuerdo al área de salud provincial, la cama permite regular la altura, modificar distintas posiciones y mantener la cabecera elevada según las indicaciones médicas, favoreciendo la atención de aquellos pacientes con movilidad reducida.

En este sentido, el equipo no solo pretende brindar mayor confort durante la internación, sino también mejorar la seguridad de los pacientes y optimizar las tareas cotidianas del equipo sanitario.

«Es un equipamiento que beneficia tanto a los pacientes como al personal de salud, porque mejora el cuidado diario y facilita las tareas de enfermería», señaló el jefe de la Unidad de Terapia Intensiva del hospital local, Valerio Martín.