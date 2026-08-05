Rolando Figueroa confirmó que Neuquén no acompañará la reforma a la Ley de Tierras en el Senado

El gobernador Rolando Figueroa confirmó este miércoles que Neuquén no acompañará la reforma a la Ley de Tierras que el gobierno de Javier Milei quiere aprobar mañana jueves en el Senado de la Nación.

«He instruido a la senadora (Julieta Corroza) que manifieste la disconformidad y la decisión de no acompañar la extranjerización de la tierra», afirmó el mandatario provincial.

En un mensaje difundido en sus redes sociales, Figueroa resaltó la ley que envió a la Legislatura para limitar la venta de tierras fiscales a personas físicas o jurídicas de otros países y aseguró que, frente a la propuesta que busca aprobar la Casa Rosada, «de ninguna manera vamos a acompañar la extranjerización de las tierras«.

Sostuvo que en Neuquén «pensamos que tenemos que ordenar la tierra pero no ponerla a disposición de los extranjeros».

«Así que ese capítulo no lo vamos a acompañar en el Congreso de la Nación», adelantó el dirigente de cara a la sesión de este jueves en la Cámara Alta donde se tratará la ley de inviolabilidad de la propiedad privada que incluye entre sus capítulos los cuestionados cambios sobre la normativa de Tierras Rurales.

Fuentes del Ejecutivo provincial justificaron la posición del gobernador en la necesidad de mantener una posición equidistante con el Gobierno nacional y «marcar la cancha» cuando existen visiones diferentes sobre un tema sensible como el de la extranjerización.

Hasta ayer el voto de la senadora Julieta Corroza se mantenía en reserva, aunque desde el oficialismo libertario que especulaba con que la representante neuquina finalmente brindara su acompañamiento.