Los deportes de arena tendrán su propia cancha en Viedma

Viedma sumará una cancha de arena reglamentaria, habilitada para la práctica de deportes y competencias de playa, en todos los niveles.

El proyecto será financiado con fondos provinciales y demandará una inversión superior a $257 millones, de los cuales $40 ya fueron entregados al intendente Marcos Castro para iniciar con la construcción.

Una infraestructura para entrenar y competir

La cancha será construida con medidas reglamentarias oficiales y estará preparada para la práctica de beach vóley, beach handball y fútbol playa.

Además, contará con capacidad para albergar hasta tres canchas de beach vóley en simultáneo, lo que permitirá desarrollar entrenamientos y competencias con mayor cantidad de participantes.

La subsecretaria de Desarrollo Deportivo y Articulación Institucional, Guadalupe Gorriti, explicó que el objetivo no es solo recibir torneos, sino también ofrecer un espacio permanente para el entrenamiento de los deportistas locales.

«Va a permitir que chicos y chicas puedan entrenar durante todo el año en un lugar adecuado y no necesariamente tengan que trasladarse hacia El Cóndor para practicar estas disciplinas», señaló.

Viedma: sede deportiva e impacto turistico

De acuerdo a Gorriti, la nueva infraestructura permitirá que Viedma reciba competencias de alcance provincial, nacional e internacional, consolidando a la ciudad como punto de encuentro para el desarrollo de deportes de arena.

En este sentido, la funcionaria destaco el crecimiento proyectado en el turismo local, «No solamente vienen los deportistas a participar, sino que los acompañan sus familias y otras personas que forman parte de cada evento», afirmó.

La campeona mundial de beach handball, Agostina Arcajo, consideró que la obra marcará «un antes y un después» para el desarrollo de estas disciplinas en la comarca.

«Antes no contábamos con una cancha en buenas condiciones. Que hoy salga este proyecto va a permitir que el deporte en la comarca crezca mucho más, no solo para quienes ya competimos, sino también para las nuevas generaciones«, expresó.

¿Qué incluirá la obra?

La construcción del predio contara con instalaciones sanitarias, veredas perimetrales y tribunas metálicas para los espectadores.

Ademas, tendra instalaciones electricas y un sistema de drenaje que garanticen las condiciones necesarias tanto para la práctica deportiva como para la realización de eventos de gran convocatoria.