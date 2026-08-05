Ley de inocencia fiscal: cuál es el punto clave que paraliza el régimen tributario

El oficialismo apuesta a conseguir la media sanción de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central antes de que termine agosto y luego darle lugar a la negociaciones por el Presupuesto 2027 (Foto: archivo)

El Gobierno nacional enfrenta un obstáculo parlamentario para concretar la aprobación de la nueva Ley de Inocencia Fiscal. la iniciativa fue impulsada con el fin de modificar el esquema impositivo y facilitar la exteriorización de divisas.

El nudo central de las diferencias radica en el apartado que permite a funcionarios y exfuncionarios públicos adherirse al régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias y acceder a sus beneficios ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Cuál es el «tapón fiscal» para funcionarios que genera tensiones entre el Gobierno y la oposición

La propuesta oficial busca eliminar los límites máximos de ingresos y patrimonio para ingresar al esquema de Ganancias Simplificadas, permitiendo que cualquier persona física pueda optar por esta modalidad para regularizar su situación impositiva.

Desde el ministerio de Economía argumentan que la inclusión de todos los contribuyentes busca incentivar el ingreso masivo de divisas al circuito formal, sin distinciones de carácter administrativo o político.

La controversia volvió a cobrar fuerza tras los cuestionamientos públicos derivados de la adhesión del ex jefe de Gabinete, Manuel Adorni, al régimen tributario simplificado, un antecedente que encendió las alarmas entre los legisladores aliados al Gobierno.

Algunos bloques dialoguistas y sectores de la oposición expresaron su firme rechazo a la posibilidad de que personas con responsabilidades públicas gocen del denominado «tapón fiscal«, mecanismo que limita las fiscalizaciones de organismos oficiales sobre períodos anteriores.

El Congreso exige excluir a los tres poderes del Estado del régimen simplificado

Los legisladores que acompañan habitualmente los proyectos del oficialismo sostienen que otorgar esta flexibilidad a figuras políticas resta transparencia al sistema y debilita la confianza institucional de la norma. Ante este escenario, las bancadas aliadas solicitaron formalmente revisar la letra chica del texto con el propósito de excluir explícitamente a los integrantes de los tres poderes del Estado y evitar un debate parlamentario sumamente tenso.

Mientras las discusiones por el capítulo tributario se mantienen estancadas, el Gobierno logró avances paralelos al obtener un guiño favorable de las comisiones para debatir la reforma integral del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Pese a los esfuerzos técnicos del equipo económico para defender la medida, en los pasillos de la Cámara de Diputados predomina la postura de recortar las excepciones para garantizar un acompañamiento de la mayoría.

El tratamiento definitivo de la iniciativa dependerá de la capacidad del oficialismo para negociar modificaciones de fondo y alcanzar un consenso con sus socios estratégicos en el Congreso.

Con información de Clarín