La Tienda de Sabores desembarca en Neuquén: días, horarios y dónde será la imperdible feria gastronómica

Neuquén capital recibirá a la Tienda de Sabores, una imperdible feria gastronómica que reunirá a más de 50 productores de toda la provincia, además habrá patio gastronómico, entretenimientos para toda la familia, charlas y sorteos.

El evento será con entrada libre y gratuita, y ofrecerá a los visitantes la oportunidad de degustar y adquirir alimentos o bebidas elaboradas en diversas localidades neuquinas.

Días, horarios y dónde se hará la Tienda de Sabores

La iniciativa, impulsada por el Gobierno de Neuquén, tiene como fin promocionar y alentar el consumo de productos neuquinos. La misma se realizará este fin de semana, sábado 8 y domingo 9 de agosto, en las instalaciones del Espacio DUAM ubicado en calle San Martín 5901.

La organización -a cargo del Centro PyME-ADENEU, organismo dependiente del Ministerio de Economía, Producción e Industria- informó que la Tienda de Sabores abrirá a las 12 y mantendrá sus puertas abiertas hasta las 20.

En esta edición, el público podrá recorrer los stands para adquirir directamente de sus productores una amplia variedad de especialidades: chocolates, alfajores, frutos secos, garrapiñadas, aceite de oliva, mostazas y aderezos, vinos artesanales, miel, dulces, licores, cerveza, productos a base de piñon, quesos, entre otros productos.

Además de los puestos, habrá espacios de descanso, gastronomía al paso y recreación pensados para todas las edades. La feria dispondrá de un patio gastronómico con food trucks que ofrecerán variadas alternativas dulces y saladas para almorzar o merendar.

Las infancias podrán disfrutar de un espacio que ofrecerá juegos didácticos y actividades recreativas.

El programa de las jornadas se completará con charlas y sorteos de productos que forman parte de Tienda de Sabores.