Mariano Gaido y el CEO de Huawei avanzan en tecnología para el Parque Solar de Neuquén: prometen reducir costos en un 50%

El intendente de Neuquén, Mariano Gaido, mantuvo una reunión este jueves en Buenos Aires con el CEO regional de Huawei, Binbing Xiao, para definir la pata tecnológica del Parque Solar de la capital. El foco del encuentro estuvo en la arquitectura de sistemas que la empresa china proveería para la planta, con la cual el municipio proyecta reducir a la mitad los costos de mantenimiento y cubrir el 25% de la demanda eléctrica de la ciudad.

El proyecto se ubicará en las tierras del nuevo ejido municipal y contará con una potencia instalada de 50 megavatios (MW). Según las estimaciones oficiales, la tecnología de Huawei optimizaría el funcionamiento de la planta al punto de reducir en un 50% los costos de operación en comparación con los sistemas convencionales. La energía generada estaría destinada a abastecer el consumo de la capital, el Parque Industrial y el futuro centro de disposición final de residuos.

“Estamos construyendo la ciudad del futuro, y ese futuro se alimenta de energía renovable y con tecnología de vanguardia”, subrayó Gaido durante el encuentro, donde estuvo acompañado por el secretario de Gobierno y Coordinación, Juan Hurtado. El intendente destacó que el objetivo es que Neuquén dé un «salto de calidad» en sostenibilidad y desarrollo inteligente.

Formación técnica en China

Más allá de la provisión de equipos, el encuentro sirvió para analizar convenios de cooperación con la Universidad Nacional del Comahue y casas de altos estudios privadas. La propuesta apunta a que técnicos y estudiantes locales puedan realizar capacitaciones en las instalaciones que la firma posee en China, enfocadas en ciencia y tecnología aplicadas a la energía sustentable.

Actualmente, la empresa cuenta con centros de investigación donde se capacitan más de 20.000 personas en ciencia y tecnología. Con esta firma, el municipio busca no solo resolver la demanda energética de una capital en constante expansión, sino también posicionar a Neuquén como un polo de innovación tecnológica con respaldo internacional.