La Scaloneta en miniatura: Alto Comahue lanzó la primera colección oficial de Playmobil de la Selección Argentina

A menos de dos meses del inicio del Mundial 2026, la fiebre por la Selección Argentina suma un nuevo capítulo para los fanáticos y coleccionistas. Se trata del lanzamiento de la primera colección oficial de Playmobil dedicada íntegramente a los campeones del mundo, una iniciativa que busca unir la nostalgia de los clásicos muñecos articulados con la pasión por la «Scaloneta«.

La colección es inédita y cuenta con las figuras de los máximos referentes del equipo: Lionel Messi, el «Dibu» Martínez y el técnico Lionel Scaloni, entre otros. La propuesta, de alcance federal, llega a la región a través de Alto Comahue, el centro comercial referente del Alto Valle, que se suma a la campaña nacional del Grupo IRSA.

Cómo conseguir los Playmobil de la Scaloneta en Neuquén

A diferencia de los juguetes tradicionales que se encuentran en góndola, estos Playmobil forman parte de una acción exclusiva para clientes. Según explicaron desde la administración del shopping neuquino, la dinámica está pensada para que las compras cotidianas (desde el supermercado hasta el cine) sumen para obtener los muñecos.

Los pasos para participar son:

Carga de facturas: Los clientes deberán cargar sus tickets de compra (de cualquier local del shopping) en la aplicación ¡appa!.



Monto mínimo: Las facturas deben sumar un monto mínimo de $20.000.



Costo del canje: Una vez validado el ticket en la app, se deberá abonar $15.000 por cada figura de la colección.





Pasión federal: una campaña simultánea en shoppings de Argentina

«Nuestro objetivo es que los centros comerciales formen parte de la vida cotidiana. El Mundial es un fenómeno único y con esta iniciativa apostamos a reforzar el sentido de pertenencia», expresó Gastón Manganiello, CMO de Grupo IRSA.

Por su parte, la Center Manager de Alto Comahue, Natalia Cozza, destacó que la propuesta busca «conectar con las pasiones que nos unen como país«, permitiendo a las familias neuquinas vivir una experiencia distinta combinando el entretenimiento con la emoción que genera la Selección.

La campaña se desarrolla de manera simultánea en shoppings de todo el país, incluyendo sedes emblemáticas como el Abasto, Alto Palermo y Alto Rosario, consolidando una propuesta para que los fanáticos de cada rincón de la Argentina puedan completar su estante de campeones.