Más de mil comercios de Neuquén capital ya se sumaron al programa «Habilitá Gratis»

Un total de 1.014 comercios de Neuquén capital fueron beneficiados por el programa municipal «Habilitá Gratis«, que exime del pago de la licencia comercial, inspecciones y trámites durante los primeros seis meses de actividad. La cifra se alcanzó con la reciente incorporación de un nuevo local ubicado en pleno centro de la ciudad.

El local comercial, ubicado en Bulevar Marcelo Alvear 19, ofrece copas de frutas con variados toppings, una propuesta saludable para el verano. El dueño del emprendimiento, Matías Martínez, señaló que el programa le da «una mano muy grande porque es superágil y sin trámites», además de brindar «aire en cuanto a la parte económica para poder solventar otros tipos de gasto».

Neuquén capital: el programa como motor de desarrollo económico

La secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, resaltó el crecimiento del programa, atribuyéndolo al «crecimiento económico sostenido» de la ciudad y al acompañamiento del gobierno local a comerciantes y emprendedores. Pasqualini también recordó que el local que se sumó recientemente al programa inició sus actividades en «Neuquén Emprende», un espacio que calificó como «fundamental» para dar visibilidad y apoyo a los proyectos antes de que establezcan su propio local.

En esta línea, la funcionaria subrayó que «Neuquén Emprende es un acompañamiento como política pública hasta que el emprendedor da ese salto cualitativo y puede poner su propio comercio o su sala de elaboración». Por su parte, Gabriela Cagol, subsecretaria de Comercio, explicó que «Habilitá Gratis» fue impulsado por el intendente Mariano Gaido y ofrece exenciones en todas las habilitaciones, además de los seis meses de licencia comercial.

Para acceder a los beneficios de «Habilitá Gratis», los interesados deben realizar el trámite a través de Muni Express, ingresando al sitio oficial de la Municipalidad de Neuquén Capital: www.neuquencapital.gov.ar. Una vez gestionado, los comercios serán eximidos de los pagos de trámites, inspecciones y la licencia comercial durante los primeros seis meses desde su apertura.