«Misión imposible»: el dilema para estacionar en Viedma, donde el 66% de los habitantes se mueve en auto

En Viedma circulan cerca de 38.000 vehículos y el sistema medido cuenta con 5.018 espacios. Foto: Marcelo Ochoa.

Más de 5.000 espacios forman parte del área comprendida por el sistema de estacionamiento medido y pago de Viedma, una ciudad en la que circulan cerca de 38.000 vehículos, según estimaciones municipales. Los datos surgen de un relevamiento realizado por la Agencia Local de Seguridad Vial, que además detalló cómo se distribuyen los lugares destinados a taxis, carga y descarga, personas con discapacidad, organismos públicos y otros usos específicos.

De acuerdo con la información brindada por Osvaldo Pereyra, director del Área de Coordinación de la Agencia Local de Seguridad Vial, El relevamiento comprende tanto el microcentro como el macrocentro de la capital provincial.

El primero está delimitado por las calles Perito Moreno, Zatti, Alberdi y Las Heras, mientras que el segundo abarca el sector comprendido entre la avenida Costanera y las calles Pueyrredón, Dorrego y Urquiza.

Cómo se distribuyen los espacios reservados en Viedma

Entre los espacios reservados se encuentran diez paradas de taxis distribuidas en el área céntrica. Según explicó el funcionario, cada una tiene capacidad promedio para cuatro vehículos, lo que representa unos 40 lugares destinados exclusivamente al servicio.

A su vez, actualmente existen ocho cajones azules destinados a carga y descarga de mercaderías, principalmente en el microcentro, y se prevé habilitar uno más en los próximos meses.

En cuanto a las reservas para personas con discapacidad, hay 12 espacios habilitados en distintos puntos de la ciudad, especialmente en inmediaciones del hospital y sectores de alta circulación. Cada una de estas reservas ocupa una extensión equivalente a dos vehículos.

Además, dentro del sistema existen alrededor de 280 reservas destinadas a diferentes organismos e instituciones. Entre ellas figuran espacios para fuerzas de seguridad, establecimientos educativos, clínicas, sanatorios, ministerios, sectores de ascenso y descenso de pasajeros y otros usos contemplados por la normativa vigente.

A estas categorías se suman las denominadas reservas «take away», una modalidad creada mediante ordenanza para facilitar el retiro rápido de productos en comercios. Actualmente hay tres espacios habilitados bajo este sistema y el permiso tiene un costo cercano a los 25.000 pesos mensuales, abonado por el comerciante solicitante.

Una de las tarifas más bajas de la región

Pereyra destacó además que el valor del estacionamiento medido en Viedma se encuentra por debajo de otras ciudades de la región y consideró que el sistema apunta a favorecer la rotación vehicular en las zonas de mayor demanda.

La comparación muestra diferencias importantes. Mientras que estacionar una hora cuesta alrededor de 460 pesos en Roca, 525 pesos en Cipolletti y más de 500 pesos en Neuquén, en Viedma la tarifa es de 240 pesos.

Según indicó Pereyra, el último relevamiento municipal registró cerca de 38.000 vehículos en circulación en Viedma. De acuerdo con los datos del Censo 2022, la ciudad cuenta con 57.341 habitantes, por lo que la cantidad de vehículos representa alrededor del 66% de la población.

«Todos queremos llegar en auto y, si es posible, estacionar frente al lugar donde trabajamos o realizamos un trámite», sostuvo.

En ese sentido, consideró que la discusión sobre el estacionamiento no pasa únicamente por la cantidad de espacios disponibles sino también por los hábitos de movilidad y las alternativas de transporte utilizadas por los vecinos para trasladarse al centro de la ciudad. Actualmente, el boleto del servicio urbano de pasajeros tiene un valor de 980 pesos.

Reservas y cordones amarillos

Por otra parte, Pereyra recordó que los espacios reservados y los cordones amarillos no pueden ser señalizados por decisión particular.

Explicó que toda reserva debe ser solicitada formalmente ante el municipio y luego evaluada por personal técnico de Seguridad Vial. Posteriormente, el expediente pasa al área de Obras Públicas, que determina si corresponde o no la autorización.

El funcionario indicó además que el municipio detectó diversos cordones pintados sin autorización durante un relevamiento reciente y adelantó que comenzarán las notificaciones a los responsables para regularizar la situación.

«No se puede pintar un cordón amarillo por criterio propio porque constituye una infracción«, advirtió.

Asimismo, señaló que son frecuentes los pedidos de vecinos que solicitan espacios reservados frente a sus domicilios por razones vinculadas a la discapacidad, aunque aclaró que solo se autorizan casos excepcionales y debidamente justificados.