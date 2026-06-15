El Plan Integral de Limpieza llega a tres sectores de Viedma: cuándo y dónde será el operativo

El operativo se desarrollará en los barrios Álvarez Guerrero, 2 de Enero y el sector Patagonia del barrio Lavalle. Foto: archivo.

La Municipalidad de Viedma llevará adelante una nueva edición del Plan Integral de Limpieza con el objetivo de fortalecer las tareas de saneamiento, limpieza y erradicación de microbasurales en distintos sectores de la ciudad.

En esta oportunidad, el operativo se desarrollará en los barrios Álvarez Guerrero, 2 de Enero y el sector Patagonia del barrio Lavalle. Las tareas se realizarán desde el martes 16 hasta el viernes 19 de junio, en el horario de 8.30 a 14.

Vecinos y vecinas podrán acercar residuos voluminosos y materiales reciclables

Durante las jornadas, vecinos y vecinas podrán acercar residuos voluminosos y materiales reciclables al punto de disposición establecido para esta intervención. El espacio habilitado será el Parque Lineal ubicado en la intersección de las calles Castelli y 103.

Desde el Municipio recordaron que en el punto de disposición no se recibirán escombros, por lo que solicitaron la colaboración de la comunidad para garantizar el correcto funcionamiento del programa.

Qué se podrá llevar al punto de disposición

Residuos voluminosos.

Materiales reciclables.

El operativo contará con maquinaria y personal municipal destinado a la recolección de residuos, la limpieza de espacios públicos y el mantenimiento del alumbrado urbano.