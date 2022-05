Necesitan profesionales de la salud mental en el Centro de Día Oeste de Neuquén y nadie los escucha

El Centro de Día Oeste, una institución que brindan tratamiento terapéutico a personas con padecimiento subjetivo y consumos problemáticos de sustancias, en la zona más poblada de la ciudad de Neuquén, debió cerrar el ingreso de nuevos usuarios porque el equipo técnico está diezmado. Para poder atender la demanda de 19 personas que actualmente asisten, requieren 9 profesionales, pero hoy el centro cuenta con 3. Desde enero pasado viene solicitando al ministerio de Salud que contrate acompañantes terapéuticos, psiquiatras, psicólogos y enfermeras, pero aún no obtienen respuestas.

En los primeros días de este año renunció la psiquiatra que trabajaba en el Centro de Día Oeste y un mes después, la enfermera se fue de licencia psicológica. Allí empezó el largo derrotero de pedir soluciones de los profesionales que hoy hacen malabares para no suspender la asistencia.

Hoy trabajan allí, una trabajadora social, una acompañante terapéutica y una administrativa que va rotando en los otros dos centros que existen en la zona metropolitana. Hace unos días se sumó una enfermera, pero aún el equipo no está completo para una una asistencia integral.

«Es fue la única respuesta que no dieron cuando empezamos a reclamar. Pero nos faltan talleristas y acompañantes terapéuticos. Enviamos hace un mes un petitorio a la ministra de Salud, Andrea Peve, pidiendo que atienda nuestro reclamo pero aún no nos contestó. Desde 2014, cuando se crearon los centros de día hasta la fecha, no hubo ningún proyecto de construcción de nuevos cenrtos. Hoy solo hay tres. Ahí se ve donde pone el foco el ministerio de Salud y claramente no es en la salud mental», aseguró Luciana Bravo, trabajadora social del Centro de Día Oeste.

Los talleres están suspendidos.

La profesional comentó que tuvieron que cerrar la lista de admisiones, «no porque no haya personas que quieran ingresar sino porque no las derivan al centro de día por falta de personal. Hoy tampoco podemos garantizar la asistencia de los usuarios y usuarias todos los días. Los lunes no podemos asistirlos porque nos faltan tallerristas. El resto de las actividades las sostenemos como podemos nosotras».

Consultada sobre la eventual posibilidad de verse obligadas a cerrar el centro si no obtienen una respuesta urgente, Bravo sostuvo «va a seguir funcionando pero no a costa de nuestra salud mental. Cuando veamos que no podamos seguir sosteniendo el dispositivo que al Estado no le interesa sostener, veremos que hacer».

Los profesional del Centro de Día Oeste reclama además un edificio propio, pedido que tampoco tuvo repercusión en las áreas de gobierno.

Desde 2016 está funcionando en un salón cedido por la comisión vecinal del barrio Gran Neuquén Sur. las únicas respuestas que les dieron fue que «en el oeste de la ciudad no hay lugares para alquilar».

Hoy entregaron un nuevo petitorio en el ministerio de Salud y en la subsecretaría de Salud de la Provincia y esperan una convocatoria del Concejo Deliberante de la ciudad para poder ser escuchados.